Карседо о приходе в «Спартак»: «Финансовый вопрос не был определяющим при решении. Предложение “Пафоса” также было хорошим, дело именно в проекте»

Сегодня 52-летний испанский специалист, ранее возглавлявший кипрский «Пафос», прибыл в Россию. Ранее он уже имел опыт работы в «Спартаке» — в 2012 году входил в тренерский штаб Унаи Эмери.
"Первой нашей идеей было остаться на Кипре, но мы не договорились. Когда я общался с женой, то она мне напомнила, что время в России было очень хорошим. Тогда я многому научился, ведь это был первый зарубежный клуб в карьере.
В настоящее время мы имеем больше опыта, я думаю, что наш штаб хорошо подготовлен к новому вызову.
Нет, финансовый вопрос не был определяющим при решении. Потому что предложение «Пафоса» также было довольно хорошим, дело именно в проекте", — сообщил Карседо.
Карседо может заработать в «Спартаке» более 2,5 млн евро в год. Столько же красно-белые предлагали тренеру «Гезтепе» Стойлову (ShootAndGoal).