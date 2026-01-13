Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
20:30
Штутгарт
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
1.86
X
4.10
П2
4.30
Футбол. Германия
22:30
Боруссия Д
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.78
П2
8.00
Футбол. Германия
22:30
Гамбург
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.65
П2
2.03
Футбол. Испания
завершен
Севилья
0
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
5
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
3
:
Кальяри
0
П1
X
П2

Карседо о приходе в «Спартак»: «Финансовый вопрос не был определяющим при решении. Предложение “Пафоса” также было хорошим, дело именно в проекте»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо сказал, что финансовый вопрос не был определяющим при принятии решения возглавить московский клуб.

Источник: Спортс"

Сегодня 52-летний испанский специалист, ранее возглавлявший кипрский «Пафос», прибыл в Россию. Ранее он уже имел опыт работы в «Спартаке» — в 2012 году входил в тренерский штаб Унаи Эмери.

"Первой нашей идеей было остаться на Кипре, но мы не договорились. Когда я общался с женой, то она мне напомнила, что время в России было очень хорошим. Тогда я многому научился, ведь это был первый зарубежный клуб в карьере.

В настоящее время мы имеем больше опыта, я думаю, что наш штаб хорошо подготовлен к новому вызову.

Нет, финансовый вопрос не был определяющим при решении. Потому что предложение «Пафоса» также было довольно хорошим, дело именно в проекте", — сообщил Карседо.

Кто такой Хуан Карседо? Уже работал в «Спартаке», тренировал Мбаппе и Неймара, жаловался на давление в АПЛ.

Карседо может заработать в «Спартаке» более 2,5 млн евро в год. Столько же красно-белые предлагали тренеру «Гезтепе» Стойлову (ShootAndGoal).