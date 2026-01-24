Бывший футболист «Спартака» и «Челси» Мозес перешел в клуб из Казахстана

Нигерийский полузащитник Виктор Мозес перешел в «Кайсар». Об этом сообщила пресс-служба казахстанского клуба.
Срок соглашения с 35-летним футболистом не уточняется.
Прошлый сезон Мозес провел в английском клубе «Лутон Таун» из Чемпионшипа (второй дивизион), куда он перешел на правах свободного агента после ухода из московского «Спартака».
Мозес играл за московский клуб с осени 2020-го на правах аренды из «Челси», а затем, с 2021-го, на постоянной основе.
В общей сложности Мозес провел за «Спартак» 84 матча, забил десять голов и сделал столько же результативных передач. Он выиграл серебро и бронзу чемпионата России и Кубок страны.
На протяжении карьеры футболист играл также в «Кристал Пэлас», «Ливерпуле», «Интере», «Фенербахче» и других командах.
В сборной Нигерии Мозес провел 38 матчей и забил 12 голов.
«Кайсар» в прошедшем сезоне занял 11-е место в чемпионате Казахстана.