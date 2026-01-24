Ричмонд
Бывший футболист «Спартака» и «Челси» Мозес перешел в клуб из Казахстана

Нигерийский полузащитник Виктор Мозес продолжит карьеру в «Кайсаре».

Источник: РБК Спорт

Нигерийский полузащитник Виктор Мозес перешел в «Кайсар». Об этом сообщила пресс-служба казахстанского клуба.

Срок соглашения с 35-летним футболистом не уточняется.

Прошлый сезон Мозес провел в английском клубе «Лутон Таун» из Чемпионшипа (второй дивизион), куда он перешел на правах свободного агента после ухода из московского «Спартака».

Мозес играл за московский клуб с осени 2020-го на правах аренды из «Челси», а затем, с 2021-го, на постоянной основе.

В общей сложности Мозес провел за «Спартак» 84 матча, забил десять голов и сделал столько же результативных передач. Он выиграл серебро и бронзу чемпионата России и Кубок страны.

На протяжении карьеры футболист играл также в «Кристал Пэлас», «Ливерпуле», «Интере», «Фенербахче» и других командах.

В сборной Нигерии Мозес провел 38 матчей и забил 12 голов.

«Кайсар» в прошедшем сезоне занял 11-е место в чемпионате Казахстана.