Судья остановил выход Винисиуса 1 на 1 из-за фола бразильца на игроке «Вильярреала». Футболисты «Реала» обвинили Сото Градо в срыве атаки, посчитав, что он свистул нарушение на Мастантуоно

В конце первого тайма «Реал» получил возможность выбежать в контратаку. Игрок «Вильярреала» сбил Франко Мастантуоно в центре поля, однако мяч попал к Килиану Мбаппе, который отдал передачу на Винисиуса, выбегавшего 1 на 1 с вратарем.
Главный судья Сесар Сото Градо свистком остановил атаку, чем вызвал недовольство игроков «Реала» и главного тренера Альваро Арбелоа.
«Сливочные» посчитали, что арбитр сорвал перспективную атаку, зафиксировав фол на Мастантуоно. Однако судья остановил игру из-за нарушения Винисиуса перед фолом на Мастантуоно — бразилец толкнул в спину игрока хозяев.
Изображения: кадры из трансляции Blue Sport.