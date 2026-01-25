Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
2-й тайм
Марсель
2
:
Ланс
0
Все коэффициенты
П1
1.08
X
11.00
П2
31.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Вильярреал
0
:
Реал
1
Все коэффициенты
П1
19.00
X
5.63
П2
1.27
Футбол. Италия
2-й тайм
Лечче
0
:
Лацио
0
Все коэффициенты
П1
6.50
X
1.53
П2
5.50
Футбол. Франция
завершен
Гавр
0
:
Монако
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
3
:
Ливерпуль
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
0
:
Боруссия Д
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
2
:
Атлетик
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Кальяри
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
0
:
Лорьян
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
3
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
2
:
Брайтон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
2
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Вердер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
1
:
Аугсбург
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Хоффенхайм
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
0
:
РБ Лейпциг
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
3
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
6
:
Торино
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Осасуна
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
3
:
Сандерленд
1
П1
X
П2

Судья остановил выход Винисиуса 1 на 1 из-за фола бразильца на игроке «Вильярреала». Футболисты «Реала» обвинили Сото Градо в срыве атаки, посчитав, что он свистул нарушение на Мастантуоно

«Реал» играет на выезде с «Вильярреалом» в матче 21-го тура Ла Лиги (1:0, второй тайм).

В конце первого тайма «Реал» получил возможность выбежать в контратаку. Игрок «Вильярреала» сбил Франко Мастантуоно в центре поля, однако мяч попал к Килиану Мбаппе, который отдал передачу на Винисиуса, выбегавшего 1 на 1 с вратарем.

Главный судья Сесар Сото Градо свистком остановил атаку, чем вызвал недовольство игроков «Реала» и главного тренера Альваро Арбелоа.

«Сливочные» посчитали, что арбитр сорвал перспективную атаку, зафиксировав фол на Мастантуоно. Однако судья остановил игру из-за нарушения Винисиуса перед фолом на Мастантуоно — бразилец толкнул в спину игрока хозяев.

Изображения: кадры из трансляции Blue Sport.