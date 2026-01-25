Судья остановил выход Винисиуса 1 на 1 из-за фола бразильца на игроке «Вильярреала». Футболисты «Реала» обвинили Сото Градо в срыве атаки, посчитав, что он свистул нарушение на Мастантуоно

В конце первого тайма «Реал» получил возможность выбежать в контратаку. Игрок «Вильярреала» сбил Франко Мастантуоно в центре поля, однако мяч попал к Килиану Мбаппе, который отдал передачу на Винисиуса, выбегавшего 1 на 1 с вратарем.