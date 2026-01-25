Мбаппе паненкой забил пенальти, который сам же заработал в конце матча с «Вильярреалом»

На 92-й минуте судья Сесар Сото Градо зафиксировал нарушение на форварде «Реала» после подката Альфонсо Педрасы в штрафной хозяев.
Мбаппе реализовал 11-метровый, пробив паненкой. В этом матче француз сделал дубль.
Килиан Мбаппе заработал пенальти и сам же его реализовал в матче с «Вильярреалом» в 21-м туре Ла Лиги (2:0).
