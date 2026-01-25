Арбелоа о 2:0 с «Вильярреалом»: «Реал» победил благодаря работе ребят. Самоотдача каждого, старание — это первое, что я заметил, когда пришел сюда"

«Самоотдача каждого, старание, работа — это первое, что я заметил с тех пор, как пришел сюда. Победа на этом поле — большое достижение, и мы этого добились благодаря работе ребят».
О том, что ему нравится больше всего.
«У нас было не так много рабочих дней; они были больше посвящены восстановлению, чем работе, но мало-помалу игроки поняли, чего мы хотим. Чем больше будет времени, тем легче все будет. Это игроки высокого уровня, и если мы дадим им всего несколько инструкций и объясним, чего мы от них хотим, все будет хорошо».
О Винисиусе и Мбаппе.
"Они одни из лучших игроков в мире, они очень непредсказуемы, мы стараемся, чтобы они как можно больше владели мячом, ищем ситуации, когда Вини может действовать на фланге, а Килиан может вырваться на простор.
Мы очень рады видеть их в такой форме, они первыми начинают прессинговать, помогают полузащитникам, проявляют то стремление помочь команде, которое от них требуется, и мы очень рады, что награда приходит в виде голов".
О матче с «Бенфикой».
«Это будет особенная игра для всех болельщиков “Мадрида”. Наша цель — финишировать в топ-8, и чем выше, тем лучше для жеребьевки», — сказал Арбелоа.