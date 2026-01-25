Ричмонд
Матч-центр
Футбол. Франция
завершен
Марсель
3
:
Ланс
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
0
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
0
:
Монако
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
3
:
Ливерпуль
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
0
:
Боруссия Д
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
2
:
Атлетик
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Кальяри
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
0
:
Лорьян
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
3
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
2
:
Брайтон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
2
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Вердер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
1
:
Аугсбург
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Хоффенхайм
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
0
:
РБ Лейпциг
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
3
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
6
:
Торино
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Осасуна
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
3
:
Сандерленд
1
П1
X
П2

Арбелоа о 2:0 с «Вильярреалом»: «Реал» победил благодаря работе ребят. Самоотдача каждого, старание — это первое, что я заметил, когда пришел сюда"

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о победе над «Вильярреалом» в 21-м туре Ла Лиги (2:0).

«Самоотдача каждого, старание, работа — это первое, что я заметил с тех пор, как пришел сюда. Победа на этом поле — большое достижение, и мы этого добились благодаря работе ребят».

О том, что ему нравится больше всего.

«У нас было не так много рабочих дней; они были больше посвящены восстановлению, чем работе, но мало-помалу игроки поняли, чего мы хотим. Чем больше будет времени, тем легче все будет. Это игроки высокого уровня, и если мы дадим им всего несколько инструкций и объясним, чего мы от них хотим, все будет хорошо».

О Винисиусе и Мбаппе.

"Они одни из лучших игроков в мире, они очень непредсказуемы, мы стараемся, чтобы они как можно больше владели мячом, ищем ситуации, когда Вини может действовать на фланге, а Килиан может вырваться на простор.

Мы очень рады видеть их в такой форме, они первыми начинают прессинговать, помогают полузащитникам, проявляют то стремление помочь команде, которое от них требуется, и мы очень рады, что награда приходит в виде голов".

О матче с «Бенфикой».

«Это будет особенная игра для всех болельщиков “Мадрида”. Наша цель — финишировать в топ-8, и чем выше, тем лучше для жеребьевки», — сказал Арбелоа.