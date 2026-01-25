Ричмонд
«Для тебя, для тебя». Мбаппе — Браиму после гола паненкой «Вильярреалу»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе посвятил Браиму Диасу свой гол с пенальти в ворота «Вильярреала» (2:0).

Французский футболист забил паненкой с 11-метровой отметки в концовке матча 21-го тура Ла Лиги, оформив дубль и установив окончательный счет. Празднуя взятие ворот, Мбаппе обнял Диаса и сказал ему: «Для тебя, для тебя».

Напомним, марокканец не реализовал пенальти на 114-й минуте матча против сборной Сенегала в финале Кубка Африки (0:1) — он пробил паненкой, голкипер Эдуар Менди спас свои ворота. Удару предшествовали длительные конфликты, связанные с назначением одиннадцатиметрового, сенегальцы покидали поле.

Мбаппе о незабитом пенальти Браима: «Я проходил через это и понимаю, что он чувствует, марокканский народ годами ждал трофея. Такова жизнь футболистов, мы должны его поддержать».