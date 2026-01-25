Ричмонд
«Зенит» определился с новым форвардом, игрок РПЛ переедет в Европу. Трансферы и слухи дня

Утренний дайджест.

Источник: РИА "Новости"

В РПЛ

Самошников останется в «Спартаке»

Илья Самошников перешел летом из «Локомотива» в «Спартак», но провел за новую команду лишь матчей. Почти весь сезон до зимнего перерыва Самошников пропустил из-за проблем со здоровьем.

Агент Самошникова заверил, что футболист не собирается покидать команду. Хотя ранее сообщалось, что правый защитник «Балтики» Владислав Саусь, играющий на схожей с Самошниковым позиции, проходит медосмотр перед переходом в «Спартак».

Источник: РИА "Новости"

«Футбол — конкурентный вид спорта, и Илья любит конкуренцию. Когда Илья в форме, это лучший игрок на своей позиции в стране, по моему мнению. Илья готов к любой конкуренции, ни о каком уходе мы не думаем. Все мысли о том, чтобы хорошо пройти сборы подготовиться к возобновлению сезона, чтобы конкурировать за место в основе», — сказал агент Алексей Бабырь.

Защитника ЦСКА хочет арендовать «Партизан»

Лидер чемпионата Сербии «Партизан» заинтересован в подписании защитника ЦСКА Ильи Агапова. Как сообщает Mozzart Sport, сербский клуб может арендовать 25-летнего футболиста до конца сезона.

Источник: РИА "Новости"

Ранее Акрон" досрочно прервал аренду Агапова из ЦСКА. Защитник провел 1 матч в Мир РПЛ и 3 — в Фонбет Кубке России. Вероятность, что Агапов заиграет в ЦСКА крайне низкая, несмотря на дефицит центральных защитников в составе армейцев.

Макаров переходит в чемпионат Турции

Вингер «Динамо» Денис Макаров отправился на медосмотр перед переходом в турецкий «Кайсериспор», сообщил агент футболиста Алексей Бабырь.

Источник: РИА "Новости"

Ранее гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что клуб согласился на предложение «Кайсериспора» о трансфере футболиста. «Денис отправился на медосмотр. Сегодня будет его проходить и, надеюсь, подпишет договор и будет играть в футбол», — сказал Бабырь.

«Ахмат» ведет переговоры по Бевееву

«Ахмат» ведет переговоры о трансфере защитника «Балтики» Мингияна Бевеева. По данным инсайдера Андрея Панков, калининградский клуб готов отпустить 30-летнего игрока за сумму в 2−3 млн евро. Контракт Бевеева с «Балтикой» рассчитан до июня 2027 года.

Источник: РИА "Новости"

«Зенит» определился с новым форвардом

«Зенит» ведет целенаправленный поиск нового нападающего. По данным «Советского спорта», хотя клубу уже поступали предложения о трансферах российских форвардов, приоритетным направлением для «Зенита» остается изучение зарубежного рынка — в частности, европейских и латиноамериканских игроков.

Источник: РИА "Новости"

Источник, осведомленный о ситуации в клубе, подчеркивает: «Зенит» не намерен совершать необдуманных трат и стремится сохранить баланс в трансферной политике. Руководство команды тщательно анализирует возможные варианты усиления атакующей линии.

Напомним, в последнее время состав «Зенита» понес потери в линии нападения. Аргентинский форвард Лусиано Гонду уже перешел в ЦСКА, а колумбиец Матео Кассьерра — в «Атлетико Минейро».

Жубал останется в «Краснодаре»

Агент защитника «Краснодара» Жубала, Леонардо Корначини, ответил на вопрос о возможном уходе футболиста. Ранее в СМИ появилась информация об интересе французских клубов к 32-летнему защитнику.

«Жубал не собирается покидать “Краснодар”. Он останется в клубе минимум до конца сезона. Про интерес французских клубов нам ничего неизвестно», — сказал Корначини.

Источник: ФК Краснодар

В этом сезоне Жубал провел за «Краснодар» 10 матчей и забил 1 гол. Контракт «быков» с бразильцем рассчитан на два года — до конца сезона-2026/27. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.

В мире

Абрахам возвращается в АПЛ

Тэмми Абрахам может вернуться в Англию — им интересуется «Астон Вилла», которую возглавляет Унаи Эмери. Английский клуб согласовал с «Бешикташем» основные условия трансфера форварда, сообщает Sky Sports.

Ожидается, что «Вилла» заплатит 21 миллион евро и включит в сделку защитника Ясина Озджана, который сейчас играет за «Андерлехт» на правах аренды. Напомним, в текущем сезоне чемпионата Турции Абрахам провел 18 матчей и забил 7 голов.

Каземиро может перебраться в МЛС

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро ведет активные переговоры с клубами МЛС. Футбольный клуб «Лос-Анджелес» считается лидером в борьбе за бразильского игрока, сообщает журналист и инсайдер Экрем Конур. Руководство «Манчестер Юнайтед» приняло решение изменить состав команды, отказываясь от возрастных футболистов с высокими зарплатами.

Источник: Reuters

При этом Каземиро и сам пришел к выводу, что его время в стане «красных дьяволах» подошло к концу. В январе «Манчестер Юнайтед» официально объявил об уходе полузащитника по окончании сезона.

Мозес подписал контракт с «Кайсаром» из Казахстана

Бывший полузащитник «Спартака» Виктор Мозес стал игроком казахстанского «Кайсара», сообщает пресс-служба клуба. 35-летний нигериец подписал контракт на один сезон. Он будет выступать за новую команду под 11-м номером.

Источник: Reuters

Мозес находился в статусе свободного агента после ухода из английского «Лутона» летом 2025 года. До этого футболист играл за «Спартак» с 2020 по 2024 годы. Он провел за красно-белых 84 матча, забил 10 голов и сделал 10 результативных передач.

«Интер» хочет купить сына Робиньо

«Интер» готов предложить 18 млн евро за сына бывшего форварда «Реала» и «Милана» Робиньо. Как сообщает ESPN Brasil, «Интер» давно следит за вингером «Сантоса» и готов заплатить за него 18 миллионов евро уже этой зимой. Однако бразильцы пока не хотят, чтобы игрок уходил. Сам 18-летний футболист тоже хочет остаться.