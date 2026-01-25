Ричмонд
Спаллетти про 3:0 с «Наполи»: «Победа дает понимание, что мы что-то делаем правильно и способны играть в футбол топ-уровня. Важнее всего, что мы все время прессинговали»

Лучано Спаллетти подвел итоги матча «Ювентуса» с «Наполи» (3:0).

Источник: Спортс

"Все победы важные, все матчи сложные. Эта победа важна потому, что дает нам понимание того, что мы что-то делаем правильно и что наши футболисты способны играть в футбол топ-уровня.

Дэвид — сильный футболист, и сегодня он показал, что способен не уступать в единоборствах в штрафной площади, когда свободного пространства мало. В таких ситуациях ты или показываешь свой максимум, или будешь вынужден бежать за мячом. Сегодня Дэвид забил как форвард топ-класса.

Весь матч шел в одном ключе. Игра всегда была открытой. Если ты не используешь определенные моменты и не снимаешь заранее все вопросы, может произойти что-то неожиданное. Но для меня важнее всего было то, что на протяжении всего матча мы играли одинаково, всегда старались прессинговать. Бремер отлично справлялся с Хейлундом один на один, идеально его сдерживал«, — сказал главный тренер “Ювентуса” в интервью Sky Sport Italia.