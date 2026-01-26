Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
22:45
Верона
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
3.10
X
2.92
П2
2.70
Футбол. Англия
23:00
Эвертон
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
2.53
X
3.23
П2
3.15
Футбол. Испания
23:00
Жирона
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.27
X
2.93
П2
3.94
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Страсбур
4
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
1
:
Милан
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Бетис
1
П1
X
П2

Владислав Саусь: «Барса» — мой любимый клуб. Раньше нравились Неймар, Месси и Азар, сейчас слежу за Хакими, Канселу, Трентом. Симпатизирую им и стараюсь что-то применять"

Новичок «Спартака» Владислав Саусь назвал свой любимый клуб и перечислил футболистов, с которых берет пример.

Источник: Спортс"

Сегодня красно-белые официально объявили о переходе 22-летнего игрока, подписавшего контракт до лета 2030 года.

— Ты следил за «Барселоной», болел за нее?

— Следил, да на данный момент это мой любимый клуб.

— Есть ли сейчас футболисты, на которых ты равняешься?

— Когда играл крайним нападающим, то нравились Неймар, Месси и Азар. Старался равняться на них. Но сейчас, когда поменял свое амплуа, начал смотреть футбол под другим углом. Начинаешь смотреть, как действуют профессиональные футболисты высокого уровня на своих позициях.

Сейчас, конечно, слежу за Хакими, Канселу, Трентом [Александер-Арнолдом]. Вот игроки, которым симпатизирую на моей позиции, ну и стараюсь что-то применять, — cказал Саусь клубным медиа «Спартака».