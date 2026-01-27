Ричмонд
Джан Пьеро Гасперини: «Не согласен, что в Риме сложно играть в футбол из-за обстановки. Здесь есть чувство принадлежности к городу, которое трудно найти где-либо еще»

Тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини не согласен, что в Риме сложно играть в футбол из-за обстановки.

«В Риме другие масштабы — это очень большой город с определенным процентом болельщиков “Лацио” и огромным количеством болельщиков “Ромы”. Здесь есть чувство принадлежности к городу, которое трудно найти где-либо еще.

Если вы поедете в Милан, я с таким же успехом могу оказаться в другом большом городе. Это другой вид привязанности. Мне всегда говорили, что в Риме нельзя играть в футбол, потому что это сложно, но я с этим не согласен. У нас были позитивные моменты. Не знаю, когда станет хуже, возможно, из-за обстановки станет сложнее", — сказал Гасперини.