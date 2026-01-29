Ямаль о ЧМ: «Надеюсь, в финале будут Испания и Бразилия. Мы с Неймаром договорились поехать в отпуск, если оба дойдем туда. С Рафиньей мы едины в “Барсе”

О Рафинье в «Барсе».
«Мы играем друг за друга. Если бы он забил, а я нет, он бы позволил мне пробить пенальти. Когда я забил, а он нет, очевидно, что я отдам пенальти ему. Вместе мы достигнем высочайшего уровня. Мы нужны друг другу. Никто из нас не чувствует себя выше другого. Мы едины».
О Неймаре, с которым отдыхал летом в Бразилии.
«Мне многое нравится в Бразилии, я бы вернулся туда. Я поговорил с Неем, чтобы узнать, когда мы оба сможем вернуться. Мы договорились, что если оба дойдем до финала чемпионата мира, то поедем в отпуск. Надеюсь, финал будет между Испанией и Бразилией», — заявил Ямаль в интервью TNT Sports.