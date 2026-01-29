Ямаль о ЧМ: «Надеюсь, в финале будут Испания и Бразилия. Мы с Неймаром договорились поехать в отпуск, если оба дойдем туда. С Рафиньей мы едины в “Барсе”

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Астон Вилла
0
:
Зальцбург
1
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.50
П2
6.30
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Базель
0
:
Виктория Пл
0
Все коэффициенты
П1
2.41
X
3.42
П2
3.00
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Бетис
2
:
Фейеноорд
0
Все коэффициенты
П1
1.07
X
16.00
П2
34.00
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Селтик
3
:
Утрехт
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Црвена Звезда
0
:
Сельта
0
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.30
П2
3.48
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Порту
1
:
Рейнджерс
1
Все коэффициенты
П1
1.35
X
4.60
П2
11.00
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
ФКСБ
0
:
Фенербахче
1
Все коэффициенты
П1
14.00
X
5.89
П2
1.25
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Гоу Эхед Иглз
0
:
Брага
0
Все коэффициенты
П1
4.35
X
3.00
П2
2.20
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Генк
0
:
Мальме
1
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.69
П2
4.05
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Лилль
0
:
Фрайбург
0
Все коэффициенты
П1
2.25
X
2.66
П2
4.40
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Лудогорец
0
:
Ницца
0
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.20
П2
4.80
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Лион
1
:
ПАОК
1
Все коэффициенты
П1
5.89
X
3.84
П2
1.63
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Маккаби
0
:
Болонья
0
Все коэффициенты
П1
9.50
X
4.30
П2
1.40
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Мидтьюлланн
0
:
Динамо З
0
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.05
П2
4.81
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Ноттингем Форест
2
:
Ференцварош
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
22.00
П2
60.00
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Панатинаикос
0
:
Рома
0
Все коэффициенты
П1
3.15
X
2.55
П2
3.02
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Штурм
0
:
Бранн
0
Все коэффициенты
П1
2.71
X
2.65
П2
3.55
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Штутгарт
2
:
Янг Бойз
0
Все коэффициенты
П1
1.01
X
П2

Ямаль о ЧМ: «Надеюсь, в финале будут Испания и Бразилия. Мы с Неймаром договорились поехать в отпуск, если оба дойдем туда. С Рафиньей мы едины в “Барсе”

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль высказался об отношениях с Рафиньей Диасом и Неймаром.

Источник: Спортс"

О Рафинье в «Барсе».

«Мы играем друг за друга. Если бы он забил, а я нет, он бы позволил мне пробить пенальти. Когда я забил, а он нет, очевидно, что я отдам пенальти ему. Вместе мы достигнем высочайшего уровня. Мы нужны друг другу. Никто из нас не чувствует себя выше другого. Мы едины».

О Неймаре, с которым отдыхал летом в Бразилии.

«Мне многое нравится в Бразилии, я бы вернулся туда. Я поговорил с Неем, чтобы узнать, когда мы оба сможем вернуться. Мы договорились, что если оба дойдем до финала чемпионата мира, то поедем в отпуск. Надеюсь, финал будет между Испанией и Бразилией», — заявил Ямаль в интервью TNT Sports.