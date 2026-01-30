Ричмонд
Эндрик назвал Роналду своим кумиром: «Восхищает, что он даже в 40 лет работает усерднее всех. Надеюсь встретиться с ним на ЧМ-2026 — и победить»

Эндрик назвал Криштиану Роналду своим кумиром.

— Кто твой пример для подражания в футболе? Ромарио, стиль которого был похож на твой?

— Нет, Криштиану Роналду — номер один. Возможно, из-за того, что я никогда не видел игру Императора Ромарио.

Больше всего меня восхищает то, что Роналду даже в 40 лет работает усерднее всех. Он близок к завершению карьеры, но все еще способен играть многие годы. Я на это надеюсь.

— В 19 лет Роналду был еще многообещающим футболистом, больше сосредоточенным на дриблинге. Ты кажешься более зрелым.

— У меня была непростая жизнь в Бразилии, вокруг меня было большое давление и, к сожалению, множество социальных проблем. Если ты с этим справляешься, то быстро взрослеешь. И мне нравится сравнение с Роналду, у которого тоже было тяжелое детство. Он несравненный футболист, который всегда работал невероятно усердно. Мне нравится этот образ — образ человека, который каждый день трудится ради того, чтобы стать лучшим.

— Надеешься ли ты сыграть против него на следующем ЧМ?

— Ах, Криштиану… было бы здорово. Надеюсь, этот матч состоится — и мы победим, — смеясь ответил форвард «Лиона», проведший 1 матч за сборную Бразилии в 2025 году.