Эндрик назвал Роналду своим кумиром: «Восхищает, что он даже в 40 лет работает усерднее всех. Надеюсь встретиться с ним на ЧМ-2026 — и победить»

— У меня была непростая жизнь в Бразилии, вокруг меня было большое давление и, к сожалению, множество социальных проблем. Если ты с этим справляешься, то быстро взрослеешь. И мне нравится сравнение с Роналду, у которого тоже было тяжелое детство. Он несравненный футболист, который всегда работал невероятно усердно. Мне нравится этот образ — образ человека, который каждый день трудится ради того, чтобы стать лучшим.