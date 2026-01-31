Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
1-й тайм
Лорьян
0
:
Нант
0
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.28
П2
4.30
Футбол. Англия
1-й тайм
Челси
0
:
Вест Хэм
2
Все коэффициенты
П1
7.10
X
4.90
П2
1.41
Футбол. Германия
1-й тайм
Гамбург
1
:
Бавария
1
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.45
П2
2.25
Футбол. Испания
1-й тайм
Леванте
0
:
Атлетико
0
Все коэффициенты
П1
5.63
X
2.95
П2
1.89
Футбол. Италия
2-й тайм
Наполи
2
:
Фиорентина
0
Все коэффициенты
П1
1.06
X
13.00
П2
58.00
Футбол. Италия
22:45
Кальяри
:
Верона
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.10
П2
4.07
Футбол. Англия
23:00
Ливерпуль
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
1.83
X
4.10
П2
4.50
Футбол. Испания
23:00
Эльче
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
8.00
X
6.25
П2
1.33
Футбол. Франция
23:05
Монако
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.00
П2
3.65
Футбол. Франция
завершен
Париж
2
:
Марсель
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Вильярреал
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
1
:
Эвертон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
0
:
Арсенал
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Байер
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
3
:
Унион Б
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
1
:
Майнц
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
1
:
Боруссия М
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
1
:
Сассуоло
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Жирона
0
П1
X
П2

Терри выручил почти 700 тысяч долларов на продаже предметов из своей коллекции. Среди них — футболки Месси, Роналду, Анри, Буффона и других, копия Кубка Англии. Часть средств пойдет на благотворительность

Бывший защитник «Челси» и сборной Англии Джон Терри продал более пятидесяти предметов из своей личной коллекции через американский аукционный дом Goldin Auctions.

Общая сумма продаж составила чуть более 695 тысяч долларов с учетом аукционного сбора.

Среди лотов были футболки Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Футболка «Барселоны» с именем аргентинца была продана за 183 000 долларов, майка «Манчестер Юнайтед» с фамилией Криштиану — за 115 900 долларов, что стало рекордной суммой, заплаченной за футболку Роналду.

Также были проданы игровые подписанные футболки «Арсенала» с Тьерри Анри и «Ювентуса» с Джанлуиджи Буффона. Футболка Анри относится к сезону «Непобедимых» и была продана за 98 820 долларов, золотая футболка Буффона — за 22 265 долларов. В обоих случаях это рекордные суммы для маек Анри и Буффона.

На аукционе также была продана большая коллекция собственных футболок Терри — сборной Англии, «Челси» и «Астон Виллы», а также игровые футболки (некоторые с автографами) таких игроков, как Фрэнк Лэмпард, Стивен Джеррард, Паоло Мальдини, Сеск Фабрегас, Паулу Феррейра, Эшли Коул, Джанфранко Дзола, Самуэль Это’О, Леонардо Бонуччи, Рио Фердинанд, Клод Макелеле и Марсель Десайи.

Терри также выставил на продажу ряд трофеев, самым дорогим из которых стала его реплика чемпионского Кубка Англии 2007 года — она была продана за 26 840 долларов. Кроме того, были проданы коллекция капитанских повязок Терри времен его выступлений за сборную Англии, «Челси» и «Астон Виллу», несколько пар игровых бутс, а также две пары игровых щитков Терри.

Часть вырученных на аукционе средств будет направлена в Фонд Джона Терри, который оказывает поддержку детям и молодежи из малообеспеченных семей в Великобритании.