Терри выручил почти 700 тысяч долларов на продаже предметов из своей коллекции. Среди них — футболки Месси, Роналду, Анри, Буффона и других, копия Кубка Англии. Часть средств пойдет на благотворительность

Общая сумма продаж составила чуть более 695 тысяч долларов с учетом аукционного сбора.
Среди лотов были футболки Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Футболка «Барселоны» с именем аргентинца была продана за 183 000 долларов, майка «Манчестер Юнайтед» с фамилией Криштиану — за 115 900 долларов, что стало рекордной суммой, заплаченной за футболку Роналду.
Также были проданы игровые подписанные футболки «Арсенала» с Тьерри Анри и «Ювентуса» с Джанлуиджи Буффона. Футболка Анри относится к сезону «Непобедимых» и была продана за 98 820 долларов, золотая футболка Буффона — за 22 265 долларов. В обоих случаях это рекордные суммы для маек Анри и Буффона.
На аукционе также была продана большая коллекция собственных футболок Терри — сборной Англии, «Челси» и «Астон Виллы», а также игровые футболки (некоторые с автографами) таких игроков, как Фрэнк Лэмпард, Стивен Джеррард, Паоло Мальдини, Сеск Фабрегас, Паулу Феррейра, Эшли Коул, Джанфранко Дзола, Самуэль Это’О, Леонардо Бонуччи, Рио Фердинанд, Клод Макелеле и Марсель Десайи.
Терри также выставил на продажу ряд трофеев, самым дорогим из которых стала его реплика чемпионского Кубка Англии 2007 года — она была продана за 26 840 долларов. Кроме того, были проданы коллекция капитанских повязок Терри времен его выступлений за сборную Англии, «Челси» и «Астон Виллу», несколько пар игровых бутс, а также две пары игровых щитков Терри.
Часть вырученных на аукционе средств будет направлена в Фонд Джона Терри, который оказывает поддержку детям и молодежи из малообеспеченных семей в Великобритании.