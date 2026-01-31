Терри выручил почти 700 тысяч долларов на продаже предметов из своей коллекции. Среди них — футболки Месси, Роналду, Анри, Буффона и других, копия Кубка Англии. Часть средств пойдет на благотворительность

Терри также выставил на продажу ряд трофеев, самым дорогим из которых стала его реплика чемпионского Кубка Англии 2007 года — она была продана за 26 840 долларов. Кроме того, были проданы коллекция капитанских повязок Терри времен его выступлений за сборную Англии, «Челси» и «Астон Виллу», несколько пар игровых бутс, а также две пары игровых щитков Терри.