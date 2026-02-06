Ричмонд
Бензема вступил в перепалку с журналистом из-за вопросов про «Аль-Иттихад» после хет-трика за «Аль-Хилаль»: «Вы говорите о матче или о себе? Говорите об игре»

Карим Бензема выразил недовольство вопросами журналиста после первого матча за «Аль-Хилаль».

Источник: Спортс"

38-летний форвард, перешедший из «Аль-Иттихада», сделал хет-трик в игре с «Аль-Охдудом» (6:0).

— Почему вы покинули «Аль-Иттихад»?

— Вы говорите о матче или о себе? Говорите об игре.

— Об игре! Хорошо, первая игра, первый хет-трик, у вас было хорошее выступление.

— Да, хорошее выступление, я хорошо себя чувствую с такими игроками в команде. Мы вместе играем, вместе боремся.

— Вы имеете в виду, что они помогают вам больше, чем игроки «Аль-Иттихада»?

— Этого не было сказано. Было сказано, что я хорошо себя чувствую, это другое.

— Почему вы не попрощались с игроками [ «Аль-Иттихада»]?

— Что? Вы знаете об этом?

— Почему вы не попрощались?

— Спросите у них их… Спросите игроков «Аль-Иттихада», — сказал Бензема.

Ранее сообщалось, что трансфер француза в «Аль-Хилаль» вызвал недовольство Криштиану Роналду, выступающего за «Аль-Наср».