Бензема вступил в перепалку с журналистом из-за вопросов про «Аль-Иттихад» после хет-трика за «Аль-Хилаль»: «Вы говорите о матче или о себе? Говорите об игре»

38-летний форвард, перешедший из «Аль-Иттихада», сделал хет-трик в игре с «Аль-Охдудом» (6:0).
— Почему вы покинули «Аль-Иттихад»?
— Вы говорите о матче или о себе? Говорите об игре.
— Об игре! Хорошо, первая игра, первый хет-трик, у вас было хорошее выступление.
— Да, хорошее выступление, я хорошо себя чувствую с такими игроками в команде. Мы вместе играем, вместе боремся.
— Вы имеете в виду, что они помогают вам больше, чем игроки «Аль-Иттихада»?
— Этого не было сказано. Было сказано, что я хорошо себя чувствую, это другое.
— Почему вы не попрощались с игроками [ «Аль-Иттихада»]?
— Что? Вы знаете об этом?
— Почему вы не попрощались?
— Спросите у них их… Спросите игроков «Аль-Иттихада», — сказал Бензема.
Ранее сообщалось, что трансфер француза в «Аль-Хилаль» вызвал недовольство Криштиану Роналду, выступающего за «Аль-Наср».