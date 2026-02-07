Хоккеист «Реактора» Муиссу о Кубке Африки по футболу: «Смотрел турнир, родственники в Конго тоже следили. Мой любимый футболист — Мбаппе»

Отец 19-летнего игрока родом из Республики Конго, мать — русская. Конголезцы не отобрались в финальную часть турнира.
"В Конго развиты футбол и волейбол. Я смотрел Кубок Африки, писал родственникам в Конго, они там следили за этим турниром.
Мой любимый футболист — [француз] Килиан Мбаппе", — сказал Муиссу.
В текущем сезоне Olimpbet Молодежной хоккейной лиги нападающий провел 44 матча за клуб МХЛ «Реактор», в которых набрал 50 (27+23) очков. Также в его активе 1 матч в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Нефтехимик».