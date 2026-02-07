Сын Бекхэма перекрыл надпись «папа» на татуировке с якорем, другие посвященные Дэвиду тату стали менее заметны. Ранее Бруклин говорил о плохих отношениях с родителями

Бруклин Бекхэм, старший сын Дэвида Бекхэма, переделал посвященную отцу татуировку.
На верхней части руки у Бруклина был изображен большой якорь с надписью «папа». Однако теперь текст на татуировке перекрыт несколькими фигурами.
Под тату была надпись «люблю тебя, Баст» — Дэвид дал Бруклину прозвище Бастер, когда тот был ребенком. Теперь эта надпись выглядит намного менее заметной, чем раньше.
У сына экс-футболиста сборной Англии также была татуировка с годом рождения его отца — 1975. Теперь ее тоже не видно.
«Бруклин с детства мечтал о татуировках, как у его отца. Каждый раз, когда у Дэвида появлялась новая татуировка, Бруклин приходил в восторг и хотел скопировать ее. Дэвид с нетерпением ждал первого визита Бруклина в тату-салон. [Это событие] чуть не сорвалось, потому что во время поездки в Париж с бывшей девушкой он [Бруклин] чуть не сделал тату сам», — рассказал друг семьи.
По его словам, Дэвид позвонил Бруклину и сказал, что хочет быть рядом с сыном, когда ему сделают первую татуировку. Бруклин согласился поехать вместе с отцом к голливудскому тату-мастеру Марку Махоуни, который делает татуировки звездам. Тогда сын совладельца «Интер Майами» решил сделать тату с портретом индейского вождя — похожее изображение есть на теле у его отца.
Напомним, в январе Бруклин Бекхэм рассказал о тяжелых отношениях с родителями.
Источник: Daily Mail