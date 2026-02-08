Роберто Карлос о Роналду: «Хоть на одной ноге, хоть ползком — он не должен прекращать играть в футбол. Пеле — единственный, кто забил 1000 голов, Криштиану может войти в этот список»

Это один из тех игроков, которые очень многое значат — и для клубов, и для сборной, и для детей, и для молодых футболистов. Он не должен прекращать играть в футбол — хоть на одной ноге, хоть ползком. Он придает огромную силу и энергию любому мальчишке, который хочет начать.