Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Валенсия
0
:
Реал
1
Все коэффициенты
П1
66.00
X
8.50
П2
1.11
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
2
:
Лацио
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
5
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
0
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Интер
5
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
5
:
Хоффенхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Тулуза
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Париж
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
2
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
4
:
Леванте
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
РБ Лейпциг
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
2
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
0
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
Монако
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
0
:
Хетафе
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Парма
1
П1
X
П2

Роберто Карлос о Роналду: «Хоть на одной ноге, хоть ползком — он не должен прекращать играть в футбол. Пеле — единственный, кто забил 1000 голов, Криштиану может войти в этот список»

Бывший защитник «Реала» и сборной Бразилии Роберто Карлос заявил, что не хочет, чтобы Криштиану Роналду заканчивал карьеру.

Источник: Спортс"

— Как вы оцениваете присутствие Криштиану Роналду на чемпионате мира — теперь уже в 41 год?

— Криштиану никогда не должен останавливаться. Никогда. Если однажды он решит завершить карьеру, я ему позвоню и скажу, чтобы он не останавливался (смеется).

Это один из тех игроков, которые очень многое значат — и для клубов, и для сборной, и для детей, и для молодых футболистов. Он не должен прекращать играть в футбол — хоть на одной ноге, хоть ползком. Он придает огромную силу и энергию любому мальчишке, который хочет начать.

— Сможет ли он забить 1000-й гол на чемпионате мира?

— Для тех, кто любит Криштиану и футбол, видеть, как он продолжает творить историю и бьет рекорды, — это прекрасно. Единственный игрок, забивший 1000 голов, — Пеле, но Криштиану тоже может войти в этот список.

Я вижу его счастливым и уверенным в саудовском чемпионате. Я абсолютно уверен, что он достигнет этой отметки. Он практически не получает травм, продолжает хорошо играть, остается ориентиром для других — Португалия может этим гордиться, — сказал Карлос.