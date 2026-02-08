Роберто Карлос о Роналду: «Хоть на одной ноге, хоть ползком — он не должен прекращать играть в футбол. Пеле — единственный, кто забил 1000 голов, Криштиану может войти в этот список»

— Как вы оцениваете присутствие Криштиану Роналду на чемпионате мира — теперь уже в 41 год?
— Криштиану никогда не должен останавливаться. Никогда. Если однажды он решит завершить карьеру, я ему позвоню и скажу, чтобы он не останавливался (смеется).
Это один из тех игроков, которые очень многое значат — и для клубов, и для сборной, и для детей, и для молодых футболистов. Он не должен прекращать играть в футбол — хоть на одной ноге, хоть ползком. Он придает огромную силу и энергию любому мальчишке, который хочет начать.
— Сможет ли он забить 1000-й гол на чемпионате мира?
— Для тех, кто любит Криштиану и футбол, видеть, как он продолжает творить историю и бьет рекорды, — это прекрасно. Единственный игрок, забивший 1000 голов, — Пеле, но Криштиану тоже может войти в этот список.
Я вижу его счастливым и уверенным в саудовском чемпионате. Я абсолютно уверен, что он достигнет этой отметки. Он практически не получает травм, продолжает хорошо играть, остается ориентиром для других — Португалия может этим гордиться, — сказал Карлос.