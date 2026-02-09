Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
2-й тайм
Аталанта
3
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
22:45
Рома
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.24
П2
7.48
Футбол. Испания
23:00
Вильярреал
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.09
П2
5.00
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
5
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
2
:
Лацио
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
0
:
Реал
2
П1
X
П2

Кроос о забастовке Роналду: «До Криштиану о саудовской лиге никто не слышал, а теперь они проявляют к нему неуважение. Чемпионат потеряет всю привлекательность, если он уйдет»

Бывший полузащитник «Реала» Тони Кроос считает, что в Саудовской Аравии относятся к Криштиану Роналду недостаточно уважительно.

Источник: Спортс"

Ранее португалец пропустил матчи чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Рияда» и «Аль-Иттихада» — сообщалось, что Роналду недоволен тем, как Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) управляет «Аль-Насром» по сравнению с конкурентами и считает, что клубу мешают в борьбе за чемпионство. Еще одной причиной протеста стали задержки зарплаты части сотрудников.

Сегодня стало известно, что после выплаты «Аль-Насром» задолженности по зарплатам Роналду прекратит забастовку — ожидается, что он вернется на поле в матче с «Аль-Фатехом» в субботу.

«Чемпионат Саудовской Аравии — странное явление. Никто не слышал о ней до прихода Криштиану Роналду, а теперь они проявляют неуважение к человеку, который добавил их на карту мира. Уверен, если Криштиану завтра уйдет, эта лига потеряет всю свою привлекательность», — сказал Кроос в подкасте Einfach mal Luppen.