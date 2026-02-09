Кроос о забастовке Роналду: «До Криштиану о саудовской лиге никто не слышал, а теперь они проявляют к нему неуважение. Чемпионат потеряет всю привлекательность, если он уйдет»

«Чемпионат Саудовской Аравии — странное явление. Никто не слышал о ней до прихода Криштиану Роналду, а теперь они проявляют неуважение к человеку, который добавил их на карту мира. Уверен, если Криштиану завтра уйдет, эта лига потеряет всю свою привлекательность», — сказал Кроос в подкасте Einfach mal Luppen.