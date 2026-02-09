Кроос о забастовке Роналду: «До Криштиану о саудовской лиге никто не слышал, а теперь они проявляют к нему неуважение. Чемпионат потеряет всю привлекательность, если он уйдет»

Ранее португалец пропустил матчи чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Рияда» и «Аль-Иттихада» — сообщалось, что Роналду недоволен тем, как Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) управляет «Аль-Насром» по сравнению с конкурентами и считает, что клубу мешают в борьбе за чемпионство. Еще одной причиной протеста стали задержки зарплаты части сотрудников.
Сегодня стало известно, что после выплаты «Аль-Насром» задолженности по зарплатам Роналду прекратит забастовку — ожидается, что он вернется на поле в матче с «Аль-Фатехом» в субботу.
«Чемпионат Саудовской Аравии — странное явление. Никто не слышал о ней до прихода Криштиану Роналду, а теперь они проявляют неуважение к человеку, который добавил их на карту мира. Уверен, если Криштиану завтра уйдет, эта лига потеряет всю свою привлекательность», — сказал Кроос в подкасте Einfach mal Luppen.