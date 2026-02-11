Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
22:30
Астон Вилла
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.74
П2
3.75
Футбол. Англия
22:30
Кристал Пэлас
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.47
П2
6.60
Футбол. Англия
22:30
Манчестер Сити
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.65
П2
7.80
Футбол. Англия
22:30
Ноттингем Форест
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.71
X
3.92
П2
5.10
Футбол. Англия
23:15
Сандерленд
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
4.68
X
3.99
П2
1.77
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
1
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2

Фалькао о «Золотом мяче»: «Мечтал выиграть его, но я из поколения Роналду и Месси. Финишировать позади таких игроков — это многое значит. Не каждый сможет рассказать такое внукам»

Бывший нападающий «Атлетико» и сборной Колумбии Радамель Фалькао рассказал, что мечтал выиграть «Золотой мяч».

Источник: Спортс"

Фалькао занял 5-е место по итогам голосования в 2012 году, уступив Лионелю Месси, Криштиану Роналду, Андресу Иньесте и Хави.

«Финишировать позади таких игроков — это многое значит. Особенно с учетом того, что я играл за “Атлетико”, который восстанавливал команду после ухода Агуэро и Форлана. Сезон был трудным, пока Диего Симеоне не сменил Грегорио Мансано.

Не каждый футболист сможет рассказать такое своим внукам (смеется). Я, конечно, мечтал выиграть «Золотой мяч», но я из поколения Криштиану и Месси. За два года, проведенных в Испании, я забил 24 и 28 голов в Ла Лиге. Без них я бы стал лучшим бомбардиром (улыбается). Думаю, я никогда не был так силен, как во время своего второго сезона в «Атлетико», — сказал Фалькао.