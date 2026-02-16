Директор «Аль-Ахли» Педру о забастовке Роналду: «Криштиану открыл всему миру двери в Саудовскую Аравию. Не мне рассуждать о том, как он решил донести свою позицию — уверен, у него были на то&

Могу сказать, что если мы все собрались здесь, если мы все работаем в Саудовской Аравии, то это в большей степени заслуга Криштиану Роналду. Он открыл двери в Саудовскую Аравию для остального мира. Так что, думаю, это самый большой комплимент, который мы можем сделать ему и тому, что он делает в каждом матче. Он продолжает забивать голы и увеличивает их количество до невообразимых цифр", — сказал Педру.