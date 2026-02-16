Ричмонд
Футбол. Италия
22:45
Кальяри
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
2.40
X
2.96
П2
3.58
Футбол. Испания
23:00
Жирона
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
7.25
X
6.00
П2
1.39
Футбол. Испания
завершен
Леванте
0
:
Валенсия
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Бетис
2
П1
X
П2

Пау Кубарси: «Первые воспоминания о “Барселоне” связаны с Месси, Хави и Иньестой, Пике и Пуйоль были моими примерами. Мной интересовались другие команды, но “Барса” — клуб моей жизни»

Защитник «Барселоны» Пау Кубарси заявил, что не представляет себя в другом клубе.

Источник: Спортс"

«Мои первые воспоминания о “Барсе” связаны с Месси, Иньестой и Хави, а потом и с трио MSN (Месси, Луис Суарес и Неймар — Спортс» «). Финал Лиги чемпионов против “Ювентуса” в 2015 году — первый большой матч, который я хорошо помню. В тот день я сказал себе, что хочу играть за “Барсу”.

Мой дядя часто ездил на «Камп Ноу», он все время рассказывал мне о нем, и я был поражен. Именно он во многом передал мне это чувство принадлежности. В марте 2019 года, в свой первый сезон в клубе, я ходил с ним на дерби с «Эспаньолом» (2:0). Месси забил оба гола, в том числе своеобразную паненку со штрафного.

Своими примерами я всегда считал Карлеса Пуйоля и Жерара Пике. Игру Пуйоля я знаю в основном по лучшим моментам. Я старался вдохновляться его характером, его лидерством в команде. От Пике, игру которого я мог смотреть, я старался брать выносы мяча, позиционирование. Это очень помогло мне стать тем игроком, которым я являюсь. Мне также очень нравится ван Дейк — эталон спокойствия, лидерства и умения возвращать мяч.

Мной интересовались несколько клубов, но я никогда не представлял себя где-то еще. Однажды на тренировке брат Хави (Оскар Эрнандес, работавший помощником тренера в «Барселоне» — Спортс«“) отвел меня в сторону и сказал: “Мы рассчитываем на тебя. Не уходи, ты будешь важен”. Его слова придали мне уверенности. “Барса” — это клуб моей жизни”, — сказал Кубарси.