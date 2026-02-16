Пау Кубарси: «Первые воспоминания о “Барселоне” связаны с Месси, Хави и Иньестой, Пике и Пуйоль были моими примерами. Мной интересовались другие команды, но “Барса” — клуб моей жизни»

Мой дядя часто ездил на «Камп Ноу», он все время рассказывал мне о нем, и я был поражен. Именно он во многом передал мне это чувство принадлежности. В марте 2019 года, в свой первый сезон в клубе, я ходил с ним на дерби с «Эспаньолом» (2:0). Месси забил оба гола, в том числе своеобразную паненку со штрафного.