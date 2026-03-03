Неймар поддержал Родриго: «Мой мальчик, наследник, сил тебе, кто мы такие, чтобы сомневаться в планах Бога?» Винисиус, Мбаппе и другие игроки «Реала» тоже написали бразильцу после травмы

У 25-летнего бразильца диагностирован разрыв передней крестообразной связки колена и латерального мениска. Родриго выбыл на 10 месяцев и пропустит ЧМ-2026.
"Сегодня один из самых печальных дней для меня. Когда я узнал о травме, в голове промелькнул фильм. Все страдания, все муки и страх жить с этой травмой! Мой десятый номер, мой мальчик, мой наследник (как я тебя называю), я прошу тебя только об одном: заботься о своей голове. Сейчас самое время собрать вокруг себя всех, кого ты любишь.
И, как ты и сказал, ты не заслуживал этого сейчас, но кто мы такие, чтобы сомневаться в планах Бога? ??♂️ Младший братишка, сил тебе, я уверен, ты вернешься и снова будешь летать! Я люблю тебя ❤️. Как ты поддерживал меня, я буду рядом с тобой!" — написал Неймар.
«Силы духа, брат ❤️ Мы вместе», — добавил Неймар в комментариях к посту Родриго.
«Будь сильным, брат!!! Верь в Бога, мы вместе справимся с этим!!! Выздоравливай скорее ????❤️», — написал в комментариях Винисиус.
«Желаю тебе всех сил мира, братишка. Удели время себе и своей семье, и ты вернешься еще сильнее ??❤️», — написал Мбаппе.
Родриго также поддержали Тибо Куртуа, Арда Гюлер, Давид Алаба и другие футболисты «Реала».
Родриго порвал кресты: мимо ЧМ и плей-офф ЛЧ.