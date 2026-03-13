Ричмонд
У Винисиуса худший процент реализации пенальти среди игроков «Реала» в XXI веке с 10+ попытками — 4 промаха и 14 (71,4%). Лучший результат у Рамоса — 22 гола из 23 (95,6%)

У Винисиуса худший процент реализации 11-метровых среди футболистов «Реала» с 10+ попытками в XXI веке.

Бразилец не смог забить с точки в матче с «Манчестер Сити» (3:0) в ⅛ финала Лиги чемпионов. Джанлуиджи Доннарумма парировал удар.

Это был 14-й пенальти Винисиуса в футболке «сливочных» и 4-й нереализованный — 71,4% точности. Из последних семи попыток успешными были лишь три.

С сезона-2000/01 семь игроков «Реала» пробили не менее десяти пенальти. Самым точным оказался Серхио Рамос — 22 гола при одном промахе (95,6%).

За ним идет Криштиану Роналду — 13 промахов / 79 точных (87,7%). Карим Бензема замыкает тройку — 5/32 (86,4%).

Также в топ-7 Луиш Фигу (6/31, 83,7%), Килиан Мбаппе (4/19, 82,6%) и Руд ван Нистелрой (4/11, 73,3%).