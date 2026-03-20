Кафу о Бразилии: «Мы взвалили всю ответственность на Неймара в последние 15 лет. У него не было партнеров его калибра, он все делал сам. Это жестоко, неправильно»

"В чем разница между сборной 2002 года и нынешней? Все очень просто. В 2002-м если у Роналдо была плохая игра, то ее исход решал Роналдиньо. Если эти двое играли плохо, то инициативу брал в свои руки Ривалдо. Если матч не складывался у всех троих, Роберто Карлос забивал со штрафного.
У нас было много способов решить исход матча. А в последние 15 лет всю ответственность мы взвалили на Неймара. Это факт. Это жестоко по отношению к нему. На протяжении 15 лет у Неймара в сборной не было партнеров его калибра, тех, с кем можно разделить ответственность на поле, кто сказал бы: «Неймар, сегодня я беру все в свои руки, можешь не беспокоиться». Неймар все делал сам 15 лет, и это неправильно«, — сказал бывший защитник “Милана”.