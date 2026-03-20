Футбол. Лига Европы
завершен
Рома
3
:
Болонья
4
Футбол. Лига Европы
завершен
Порту
2
:
Штутгарт
0
Футбол. Лига Европы
завершен
Бетис
4
:
Панатинаикос
0
Футбол. Лига Европы
завершен
Астон Вилла
2
:
Лилль
0
Футбол. Лига конференций
завершен
Шахтер
1
:
Лех
2
Футбол. Лига конференций
завершен
Райо Вальекано
0
:
Самсунспор
1
Футбол. Лига конференций
завершен
Спарта П
0
:
АЗ
4
Футбол. Лига конференций
завершен
Страсбур
1
:
Риека
1
Футбол. Лига Европы
завершен
Фрайбург
5
:
Генк
1
Футбол. Лига Европы
завершен
П 0:3
Мидтьюлланн
1
:
Ноттингем Форест
2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лион
0
:
Сельта
2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК Л
1
:
Кристал Пэлас
2
Футбол. Лига конференций
завершен
Майнц
2
:
Сигма
0
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК
0
:
Целе
2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ракув
1
:
Фиорентина
2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
Крылья Советов
2
:
Локомотив
2
Кафу о Бразилии: «Мы взвалили всю ответственность на Неймара в последние 15 лет. У него не было партнеров его калибра, он все делал сам. Это жестоко, неправильно»

Кафу отметил, что последние 15 лет в Бразилии не было футболиста уровня Неймара.

"В чем разница между сборной 2002 года и нынешней? Все очень просто. В 2002-м если у Роналдо была плохая игра, то ее исход решал Роналдиньо. Если эти двое играли плохо, то инициативу брал в свои руки Ривалдо. Если матч не складывался у всех троих, Роберто Карлос забивал со штрафного.

У нас было много способов решить исход матча. А в последние 15 лет всю ответственность мы взвалили на Неймара. Это факт. Это жестоко по отношению к нему. На протяжении 15 лет у Неймара в сборной не было партнеров его калибра, тех, с кем можно разделить ответственность на поле, кто сказал бы: «Неймар, сегодня я беру все в свои руки, можешь не беспокоиться». Неймар все делал сам 15 лет, и это неправильно«, — сказал бывший защитник “Милана”.