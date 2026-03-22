Футбол. Англия
2-й тайм
Лидс
0
:
Брентфорд
0
Футбол. Испания
2-й тайм
Севилья
0
:
Валенсия
2
Футбол. Франция
2-й тайм
Ницца
0
:
ПСЖ
3
Футбол. Первая лига
08:00
СКА-Хабаровск
:
Арсенал
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
1
:
Сассуоло
1
Футбол. Франция
завершен
Осер
3
:
Брест
0
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
3
:
Челси
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
4
:
Сочи
0
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
3
:
Гамбург
2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
4
:
Овьедо
2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Жирона
0
Футбол. Италия
завершен
Милан
3
:
Торино
2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
1
:
Лорьян
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
5
:
Пари Нижний Новгород
0
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
1
:
Хетафе
2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
3
:
Бернли
1
Футбол. Германия
завершен
Бавария
4
:
Унион Б
0
Футбол. Германия
завершен
Кельн
3
:
Боруссия М
3
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
3
:
Байер
3
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
0
:
Вердер
1
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Кремонезе
2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
3
:
Черноморец
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
3
:
Динамо Мх
1
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Мальорка
1
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Ливерпуль
1
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
2
:
Волга
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Ростов
0
Кейн — главный фаворит на «Золотой мяч» по версии Goal. Мбаппе — 2-й, Ямаль — 3-й, Олисе — 4-й, Холанд — 6-й, Рафинья — 7-й, Винисиус — 8-й, Месси &mda

Спортивный портал Goal обновил рейтинг претендентов на завоевание «Золотого мяча».

Первую строчку в списке занимает нападающий «Баварии» Харри Кейн. В первую тройку также входят Килиан Мбаппе («Реал») и Ламин Ямаль («Барселона»).

Весь топ-15 выглядит так:

1. Харри Кейн («Бавария»);

2. Килиан Мбаппе («Реал»);

3. Ламин Ямаль («Барселона»);

4. Майкл Олисе («Бавария»);

5. Луис Диас («Бавария»);

6. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);

7. Рафинья Диас («Барселона»);

8. Винисиус Жуниор («Реал»);

9. Деклан Райс («Арсенал»);

10. Витинья («ПСЖ»);

11. Лионель Месси («Интер Майами»);

12. Федерико Вальверде («Реал»);

13. Габриэл Магальяэс («Арсенал»);

14. Педри («Барселона»);

15. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»).