Кейн — главный фаворит на «Золотой мяч» по версии Goal. Мбаппе — 2-й, Ямаль — 3-й, Олисе — 4-й, Холанд — 6-й, Рафинья — 7-й, Винисиус — 8-й, Месси &mda

Первую строчку в списке занимает нападающий «Баварии» Харри Кейн. В первую тройку также входят Килиан Мбаппе («Реал») и Ламин Ямаль («Барселона»).
Весь топ-15 выглядит так:
1. Харри Кейн («Бавария»);
2. Килиан Мбаппе («Реал»);
3. Ламин Ямаль («Барселона»);
4. Майкл Олисе («Бавария»);
5. Луис Диас («Бавария»);
6. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
7. Рафинья Диас («Барселона»);
8. Винисиус Жуниор («Реал»);
9. Деклан Райс («Арсенал»);
10. Витинья («ПСЖ»);
11. Лионель Месси («Интер Майами»);
12. Федерико Вальверде («Реал»);
13. Габриэл Магальяэс («Арсенал»);
14. Педри («Барселона»);
15. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»).