Зико о Неймаре: «Бог дал ему талант, как у Месси и Роналду, но Лео и Криштиану — потрясающие профессионалы, а он таковым не был»

Нападающий «Сантоса» не попал в состав команды Карло Анчелотти на товарищеские матчи с Францией и Хорватией.
"Что бы ни говорили, на мой взгляд, тот, кто принимает решение о вызове игрока, должен видеть его стабильность. Он провел две игры, потом выбыл на два матча. Сколько игр он провел за последние полгода? Команда сыграла 40 матчей, а он — 20. Тренеру решать, хочет ли он вызывать его в таком состоянии.
Я сужу по собственному опыту: я не смог поехать на чемпионат мира 1986 года, у меня была серьезная травма колена, мне не хватало стабильности, я не завоевал доверия тренера, и он был прав, были определенные критерии. Главное — знать, что думает Анчелотти. И он может не вызывать его. Со стороны легко судить. У каждого из нас своя сборная.
Это зависит от того, как обстоят дела у Неймара. Дайте ему сыграть 10 матчей подряд за «Сантос», и тогда вы сможете оценить ситуацию. Но когда в последние два-три года он столько играл? Такого не было ни разу. В этом проблема, в его здоровье.
Я хочу, чтобы он восстановился и играл, я его поклонник, Бог дал ему талант, которым обладают немногие. В этом мире таким талантом обладают Месси, Криштиану Роналду и Неймар. Эти трое. Но двое других — потрясающие профессионалы. А он таковым не был", — сказал Зико.