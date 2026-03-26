Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Италия
:
Северная Ирландия
Все коэффициенты
П1
1.26
X
5.98
П2
15.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Уэльс
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.82
П2
5.38
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Украина
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.30
П2
2.31
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Польша
:
Албания
Все коэффициенты
П1
1.66
X
3.80
П2
6.10
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Словакия
:
Косово
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.11
П2
3.35
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Дания
:
Северная Македония
Все коэффициенты
П1
1.19
X
7.50
П2
17.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Чехия
:
Ирландия
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.49
П2
4.15
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Турция
1
:
Румыния
0
П1
X
П2

Зико о Неймаре: «Бог дал ему талант, как у Месси и Роналду, но Лео и Криштиану — потрясающие профессионалы, а он таковым не был»

Бывший полузащитник сборной Бразилии Зико высказался о том, стоит ли вызывать Неймара в сборную Бразилии.

Нападающий «Сантоса» не попал в состав команды Карло Анчелотти на товарищеские матчи с Францией и Хорватией.

"Что бы ни говорили, на мой взгляд, тот, кто принимает решение о вызове игрока, должен видеть его стабильность. Он провел две игры, потом выбыл на два матча. Сколько игр он провел за последние полгода? Команда сыграла 40 матчей, а он — 20. Тренеру решать, хочет ли он вызывать его в таком состоянии.

Я сужу по собственному опыту: я не смог поехать на чемпионат мира 1986 года, у меня была серьезная травма колена, мне не хватало стабильности, я не завоевал доверия тренера, и он был прав, были определенные критерии. Главное — знать, что думает Анчелотти. И он может не вызывать его. Со стороны легко судить. У каждого из нас своя сборная.

Это зависит от того, как обстоят дела у Неймара. Дайте ему сыграть 10 матчей подряд за «Сантос», и тогда вы сможете оценить ситуацию. Но когда в последние два-три года он столько играл? Такого не было ни разу. В этом проблема, в его здоровье.

Я хочу, чтобы он восстановился и играл, я его поклонник, Бог дал ему талант, которым обладают немногие. В этом мире таким талантом обладают Месси, Криштиану Роналду и Неймар. Эти трое. Но двое других — потрясающие профессионалы. А он таковым не был", — сказал Зико.