«Неймар играет на уровне Месси и Роналду, когда выходит на поле. Из всех футболистов мирового уровня он сейчас самый недооцененный». Брэдли Райт-Филлипс за переход бразильца в МЛС

Сообщалось, что в подписании форварда «Сантоса» заинтересован «Цинциннати».
"Если у вас появляется возможность подписать Неймара, нужно пользоваться ею. Из всех игроков мирового уровня, которые сейчас есть, Неймар — самый недооцененный.
С его подписанием вы получите много шума извне, но он играет на одном уровне с Лионелем Месси и Криштиану Роналду, когда выходит на поле.
Неймар, возможно, не окажет такого же влияния, как Месси на «Интер Майами», но по эффекту это будет похоже на появление Сон Хын Мина в «Лос-Анджелесе» или в свое время Анри в «Нью-Йорке». Они, конечно, помогают и с продажей билетов и футболок, но те футболисты, которым футбол действительно небезразличен, оказывают положительное влияние на новое поколение игроков МЛС«, — сказал экс-форвард “Манчестер Сити” и “Нью-Йорка” в интервью Covers.com.