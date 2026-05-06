Почеттино о «ПСЖ»: «Если мы играл на Месси, обыгрывающего соперников, то не могли на Мбаппе, которой искал свободное пространство. С Неймаром такой проблемы не было»

"Месси хотел начинать атаку из глубины, медленно, с помощью комбинаций и передач. Потому что у него есть качество контролировать мяч и обыгрывать одного, двух, трех игроков… Но, если бы мы играли на Мбаппе, мы бы не смогли играть на Месси.
С другой стороны, если бы мы играли глубоко и отбирали мяч, Мбаппе искал бы свободное пространство. Нужно было просто отдать ему мяч и позволить ему бежать. Но когда мы играли на Месси, Мбаппе говорил мне: «Моя сильная сторона — бег, но я не могу».
С Неймаром такой проблемы не было. Неймар хотел играть с мячом, — сказал Почеттино, ныне тренирующий сборную США, в подкасте The Overlap.