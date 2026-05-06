Журналист Агирре о критике Мбаппе: «К нему несправедливы. Проблема в том, что мы думали, что Килиан станет новым Роналду, а Криштиану всего один»

"К Мбаппе относятся несправедливо.
Проблема в том, что мы думали, что он станет новым Роналду… А Криштиану всего один", — заявил Агирре.
Криштиану Роналду, ныне выступающий за «Аль-Наср», играл за «Реал» с 2009 по 2018 год.
Фанаты «Реала» раскритиковали Мбаппе за отпуск с актрисой Экспосито на Сардинии: «Ему наплевать на клуб».
В руководстве «Реала» недовольны публичным характером поездки Мбаппе в Италию с актрисой Экспосито. В клубе не понимают поведения Килиана в трудный для команды период (As).
В «Реале» считают, что Мбаппе пользуется особым отношением. Килиан пренебрежительно отнесся к сотруднику на тренировке, он тесно общается только с французами (L"Equipe).