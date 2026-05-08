Бекхэм о лучшем футболисте в истории: «Это легко — Месси. То, как он и Мбаппе играли в финале ЧМ-2022… было несправедливо, что кто-то один должен победить»

На вопрос о величайшем футболисте Бекхэм ответил: «Это легко. Месси. Легко. Лучший и на поле, и за пределами поля. То, что игрок его уровня до сих пор хочет побеждать, вести за собой, учить молодежь… Никаких сомнений в том, что он лучший».