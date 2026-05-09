Месси рассказал, что Ямаль напоминает ему самого себя в молодости

Аргентинский форвард назвал испанца лучшим футболистом из нового поколения.

Источник: Reuters

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Испанский нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль является лучшим игроком нового поколения футболистов и больше всего похож по манере игры на восьмикратного обладателя «Золотого мяча» аргентинца Лионеля Месси. Комментарий Месси приводит журналист Фабрицио Романо.

«Из нового поколения игроков, я думаю, Ламин Ямаль — тот, кто больше всего напоминает мне меня самого, когда я начинал, — сказал он. — У меня нет никаких сомнений, для меня Ламин — лучший из нового поколения. Из-за того, что он уже сделал, и будущего, которое у него может быть впереди».

Месси 38 лет, он является восьмикратным обладателем «Золотого мяча». В Европе аргентинец выступал за французский «Пари Сен-Жермен» и испанскую «Барселону», в составе которой четыре раза выиграл Лигу чемпионов, по три раза — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Нападающий является чемпионом мира (2022), серебряным призером мирового первенства (2014), олимпийским чемпионом (2008) и двукратным обладателем Кубка Америки (2021, 2024).

Ямалю 18 лет, он является воспитанником «Барселоны». За основную команду нападающий выступает с апреля 2023 года. В нынешнем сезоне футболист провел 45 матчей в различных турнирах в составе каталонского клуба, отметившись 24 забитыми мячами и 18 голевыми передачами. Вместе с командой он стал двукратным победителем чемпионата и Суперкубка Испании, а также один раз выиграл кубок страны. За сборную Испании на счету Ямаля 6 голов и 12 передач в 25 играх, в 2024 году он вместе с национальной командой выиграл чемпионат Европы.