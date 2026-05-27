У «Реала» больше всего подписчиков в соцсетях среди клубов — 487,6 млн, у «Барсы» — 441,8 млн, у «МЮ» — 238,6. «Зенит» — единственная

В список вошли 100 клубов со всего мира. Первое место занял «Реал», аудитория которого достигает почти 488 миллионов человек.
Среди российских команд лишь «Зенит» попал в первую сотню. Петербургский клуб занял 68-е место с 10,5 млн подписчиков.
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. «Реал» (487,6 млн);
2. «Барселона» (441,8 млн);
3. «Манчестер Юнайтед» (238,6 млн);
4. «ПСЖ» (208,1 млн);
5. «Манчестер Сити» (187,8 млн);
6. «Ливерпуль» (179,2 млн);
7. «Ювентус» (178,3 млн);
8. «Бавария» (165,2 млн);
9. «Челси» (156,5 млн);
10. «Арсенал» (118,5 млн).
«Аль-Наср» Криштиану Роналду занял 16-е место с 66 млн подписчиков, «Интер Майами» Лионеля Месси на 21-й строчке с аудиторией 43,2 млн.
