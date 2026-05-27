Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
22:00
Кристал Пэлас
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.25
П2
3.90
Футбол. Товарищеские матчи
28.05
Египет
:
Россия
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.35
П2
2.88
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Дженоа
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
П1
X
П2

У «Реала» больше всего подписчиков в соцсетях среди клубов — 487,6 млн, у «Барсы» — 441,8 млн, у «МЮ» — 238,6. «Зенит» — единственная

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг клубов по суммарному количеству подписчиков в пяти социальных сетях (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube и X).

В список вошли 100 клубов со всего мира. Первое место занял «Реал», аудитория которого достигает почти 488 миллионов человек.

Среди российских команд лишь «Зенит» попал в первую сотню. Петербургский клуб занял 68-е место с 10,5 млн подписчиков.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. «Реал» (487,6 млн);

2. «Барселона» (441,8 млн);

4. «ПСЖ» (208,1 млн);

6. «Ливерпуль» (179,2 млн);

7. «Ювентус» (178,3 млн);

8. «Бавария» (165,2 млн);

9. «Челси» (156,5 млн);

10. «Арсенал» (118,5 млн).

«Аль-Наср» Криштиану Роналду занял 16-е место с 66 млн подписчиков, «Интер Майами» Лионеля Месси на 21-й строчке с аудиторией 43,2 млн.

Полный рейтинг доступен по ссылке.