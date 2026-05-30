Стерлинг разбил машину и был арестован в Англии. Его подозревают в вождении под воздействием наркотиков

Нападающего «Фейеноорда» Рахима Стерлинга арестовали по подозрению в управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения — он разбил свой Lamborghini и после аварии отказался от освидетельствования, сообщают The Sun и Daily Mail.
Вещества нашли прямо в машине
Инцидент произошел в графстве Хэмпшир на юге Англии. По данным СМИ, 31-летний футболист не справился с управлением и врезался в ограждение на трассе. Прибывшая на место полиция арестовала Стерлинга: ему вменяют опасное вождение, управление авто в состоянии наркотического опьянения, хранение наркотиков класса C и отказ от прохождения освидетельствования. Сейчас Рахим отпущен под залог до завершения расследования.
К наркотикам класса C относятся вещества с умеренным или низким потенциалом злоупотребления — это, в том числе, транквилизаторы, некоторые болеутоляющие, закись азота и анаболические стероиды.
Собеседник Daily Mail, общающийся со Стерлингом, рассказал, что последние два года для игрока сложились очень тяжело. И случай с аварией отражает общее состояние футболиста.
«Психологическое давление, которое на него оказывалось, неизмеримо. Каждый раз, когда Рахим касался мяча, ему говорили — он никчемный. Его высмеивали, над ним издевались. Стерлинг переехал в Нидерланды, чтобы сбежать и вновь обрести любовь к игре, но негатив преследовал его», — цитирует слова источника Daily Mail.
Карьера пошла под откос
Эти два года действительно сложились для футболиста непросто. А началось все с его перехода в «Челси» из «Манчестер Сити» летом 2022 года. Рахим присоединялся к «синим» в статусе звезды, выигравшей с «горожанами» 11 трофеев, включая четыре титула АПЛ.
Это был первый трансфер «Челси» при новых владельцах. Несмотря на то, что Стерлингу было уже 27 лет, американцы не поскупились: заплатили 50 миллионов фунтов и сделали его с отрывом самым высокооплачиваемым футболистом команды. По данным Capology, еженедельный оклад вингера составил 325 тысяч фунтов. У капитана Риса Джеймса, оказавшегося на втором месте, он не превышал 250 тысяч.
Ожиданий опытный англичанин не оправдал. Хотя временами Стерлинг выглядел неплохо, стабильности ему не хватало. В итоге за 81 матч забил лишь 19 мячей и отдал 15 результативных передач.
Рахим регулярно сталкивался с критикой и насмешками со стороны болельщиков. Иногда дело доходило и до прямых оскорблений. Тяжелый период на «Стэмфорд Бридж» завершился тем, что форвард впал в немилость главного тренера Энцо Марески, перестал попадать в заявку и был вынужден тренироваться отдельно от основной группы. В сезоне-2024/25 последовала неудачная аренда в «Арсенал» — один гол в 28 матчах. Зимой 2026-го его контракт с «Челси» был расторгнут.
В феврале Стерлинг перешел в «Фейеноорд» в качестве свободного агента. Однако закрепиться в основном составе не получилось — не помогла даже серьезная поддержка со стороны главного тренера Робина ван Перси. За голландский клуб нападающий провел чуть более 400 минут в восьми матчах и не забил ни одного мяча, записав на свой счет лишь одну голевую передачу.
Сейчас соглашение Рахима с клубом подходит к концу, продлевать его руководство не планирует.
Автор: Максим Слекишин