Модрич вызван на 5-й ЧМ в карьере. Больше только у Месси, Роналду и Очоа

40-летний полузащитник «Милана» вошел в состав сборной Хорватии на ЧМ-2026 — заявка совпадает с опубликованным ранее предварительным составом команды.
Ранее Модрич играл на чемпионатах мира 2006, 2014, 2018 и 2022 годов.
Лишь три футболиста вызывались на чемпионат мира чаще — по 6 раз в заявку своих сборных попадали Лионель Месси (Аргентина), Криштиану Роналду (Португалия) и Гильермо Очоа (Мексика).
Биография Луки Модрича: карьера и личная жизнь футболиста
В футболе есть выражение: кто-то играет на рояле, а кто-то его таскает. Таким образом эксперты делили футболистов на тех, кто делает результат, забивает голы и раздает передачи, и на тех, кто отрабатывает в обороне и делает голы возможными. В современном футболе появились спортсмены, способные и играть на рояле, и таскать его. К ним относится полузащитник «Реала» Лука Модрич, что убедительно доказывает биография футболиста.