Футбол. Товарищеские матчи
перерыв
Турция
2
:
Северная Македония
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
13.70
П2
100.00
Футбол. Товарищеские матчи
2-й тайм
Норвегия
3
:
Швеция
1
Все коэффициенты
П1
1.00
X
13.20
П2
100.00
Футбол. Товарищеские матчи
21:45
Австрия
:
Тунис
Все коэффициенты
П1
1.44
X
4.83
П2
7.41
Футбол. Товарищеские матчи
02.06
Колумбия
:
Коста-Рика
Все коэффициенты
П1
1.19
X
7.60
П2
19.00
Футбол. Товарищеские матчи
02.06
Канада
:
Узбекистан
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.96
П2
5.66
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Бразилия
6
:
Панама
2
П1
X
П2

Модрич вызван на 5-й ЧМ в карьере. Больше только у Месси, Роналду и Очоа

Лука Модрич поедет на пятый чемпионат мира в своей карьере.

Источник: Спортс‘’

40-летний полузащитник «Милана» вошел в состав сборной Хорватии на ЧМ-2026 — заявка совпадает с опубликованным ранее предварительным составом команды.

Ранее Модрич играл на чемпионатах мира 2006, 2014, 2018 и 2022 годов.

Лишь три футболиста вызывались на чемпионат мира чаще — по 6 раз в заявку своих сборных попадали Лионель Месси (Аргентина), Криштиану Роналду (Португалия) и Гильермо Очоа (Мексика).

Биография Луки Модрича: карьера и личная жизнь футболиста
В футболе есть выражение: кто-то играет на рояле, а кто-то его таскает. Таким образом эксперты делили футболистов на тех, кто делает результат, забивает голы и раздает передачи, и на тех, кто отрабатывает в обороне и делает голы возможными. В современном футболе появились спортсмены, способные и играть на рояле, и таскать его. К ним относится полузащитник «Реала» Лука Модрич, что убедительно доказывает биография футболиста.
Читать дальше