Перес вывесил предвыборный баннер в Мадриде, перечислив топ-трансферы «Реала» при нем

На плакате перечислены номера и имена звездных футболистов, подписанных «Реалом» в годы президентства Переса — Луиша Фигу, Зинедина Зидана, Роналдо, Дэвида Бекхэма, Серхио Рамоса, Криштиану Роналду, Карима Бензема, Кака, Хаби Алонсо, Луки Модрича, Каземиро, Дани Карвахаля, Тони Крооса, Гарета Бэйла, Винисиуса Жуниора, Родриго, Тибо Куртуа, Джуда Беллингема и Килиана Мбаппе.
Рядом с фамилией Мбаппе располагается надпись «Продолжение следует». Изображение сопровождает слоган предвыборной кампании Переса «Впереди еще много истории».
Выборы президента «Реала» пройдут 7 июня. Помимо Переса, на пост главы клуба претендует Энрике Рикельме.