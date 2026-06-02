Футбол. Товарищеские матчи
19:00
Хорватия
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
2.67
X
3.60
П2
2.83
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Марокко
:
Мадагаскар
Все коэффициенты
П1
1.11
X
10.50
П2
25.00
Футбол. Товарищеские матчи
21:45
Уэльс
:
Гана
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.39
П2
3.60
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Канада
2
:
Узбекистан
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Колумбия
3
:
Коста-Рика
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Австрия
1
:
Тунис
0
П1
X
П2

Харри Кейн: «Я не из тех, кто утверждает, что заслуживает “Золотой мяч”. Стараюсь, что моя игра говорила за себя. Но я буду среди претендентов, если Англия выиграет ЧМ»

Нападающий «Баварии» Харри Кейн ответил на вопросы касательно участия в борьбе за выигрыш «Золотого мяча» по итогам сезона.

В прошедшем клубном сезоне Кейн забил 61 гол в 51 матче во всех турнирах.

— Если Англия выиграет чемпионат мира, будете ли вы фаворитом на получение «Золотого мяча»?

— Буду.

Учитывая выигранные трофеи и количество забитых голов, я буду в числе претендентов.

Тем более если Англия выиграет чемпионат мира, можно предположить, что трофей достанется английскому игроку, хотя результат финала Лиги чемпионов также необходимо учитывать.

— А если бы «Золотой мяч» вручали сейчас, не принимая во внимание чемпионат мира, заслужили бы вы его получить?

— Думаю, да.

Если посмотреть на нынешних фаворитов на получение «Золотого мяча», то это Майкл Олисе, а также игроки, дошедшие до финала Лиги чемпионов, и я.

Но в то же время я не из тех, кто утверждает, что заслуживает «Золотой мяч». Стараюсь, чтобы моя игра на поле говорила сама за себя.

— Что для вас значит «Золотой мяч»? Это трофей, о победе в котором вы мечтали в детстве?

— Я бы так не сказал.

Но когда я начал глубже погружаться в футбол в подростковом возрасте, это была эпоха, когда Криштиану Роналду и Лионель Месси доминировали в борьбе за этот трофей. Именно тогда я понял, что это значит.

— Вы знали, что в этом году «Золотой мяч» будет вручен в Лондоне 26 октября?

— Да, видел. Возможно, это хороший знак для меня (улыбается). Выиграть его в родном городе было бы еще более особенным событием, — сказал Харри Кейн.