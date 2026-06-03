Азар выбрал де Брюйне, а не себя, Роналду, а не Салаха, Терри, а не Алтидора. Эден поставил Лионеля выше Криштиану и Кевина

— Я играл за «Реал», так что, если я назову Месси, меня убьют. Но я должен сказать, что мне больше нравится то, как играет Месси, чем Криштиану. Тут примерно 50 на 50, но то, как играет Месси… Я был больше похож на Месси, чем на Криштиану, так что назову Месси, — сказал Азар.