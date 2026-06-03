Азар выбрал де Брюйне, а не себя, Роналду, а не Салаха, Терри, а не Алтидора. Эден поставил Лионеля выше Криштиану и Кевина

Бывший защитник «Челси» Джон Терри попросил экс-полузащитника лондонского клуба и «Реала» делать выбирать одного из двух игроков, чьи имена он услышит. Победитель проходил в следующий раунд.
— Кевин де Брюйне или Эден Азар?
— Я не могу назвать себя, назову Кевина.
— Лионель Месси или Давид Вилья?
— Давид — мой друг, партнер по паделу… Так что я назову Месси.
— Криштиану Роналду или Мохамед Салах?
— Я люблю Мо, я играл с ним один год, но назову Криштиану.
— Джози Алтидор или Джон Терри?
— Джон Терри, безусловно. Джози, извини, но Джей Ти был моим капитаном, так что…
— Кевин де Брюйне или Лионель Месси?
— Месси, величайший.
— Криштиану Роналду или Джон Терри?
— Я люблю тебя как друга, как своего капитана, но назову Криштиану Роналду.
— Лионель Месси или Криштиану Роналду?
— Я играл за «Реал», так что, если я назову Месси, меня убьют. Но я должен сказать, что мне больше нравится то, как играет Месси, чем Криштиану. Тут примерно 50 на 50, но то, как играет Месси… Я был больше похож на Месси, чем на Криштиану, так что назову Месси, — сказал Азар.