Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
перерыв
Польша
1
:
Нигерия
1
Все коэффициенты
П1
2.40
X
2.50
П2
4.40
Футбол. Товарищеские матчи
перерыв
Нидерланды
0
:
Алжир
0
Все коэффициенты
П1
1.55
X
3.45
П2
9.75
Футбол. Товарищеские матчи
04.06
Испания
:
Ирак
Все коэффициенты
П1
1.06
X
17.00
П2
50.00
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Хорватия
0
:
Бельгия
2
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Марокко
4
:
Мадагаскар
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Уэльс
1
:
Гана
1
П1
X
П2

Азар выбрал де Брюйне, а не себя, Роналду, а не Салаха, Терри, а не Алтидора. Эден поставил Лионеля выше Криштиану и Кевина

Эден Азар рассказал, кто ему нравится больше — Криштиану Роналду или Лионель Месси.

Источник: Спортс‘’

Бывший защитник «Челси» Джон Терри попросил экс-полузащитника лондонского клуба и «Реала» делать выбирать одного из двух игроков, чьи имена он услышит. Победитель проходил в следующий раунд.

— Кевин де Брюйне или Эден Азар?

— Я не могу назвать себя, назову Кевина.

— Лионель Месси или Давид Вилья?

— Давид — мой друг, партнер по паделу… Так что я назову Месси.

— Криштиану Роналду или Мохамед Салах?

— Я люблю Мо, я играл с ним один год, но назову Криштиану.

— Джози Алтидор или Джон Терри?

— Джон Терри, безусловно. Джози, извини, но Джей Ти был моим капитаном, так что…

— Кевин де Брюйне или Лионель Месси?

— Месси, величайший.

— Криштиану Роналду или Джон Терри?

— Я люблю тебя как друга, как своего капитана, но назову Криштиану Роналду.

— Лионель Месси или Криштиану Роналду?

— Я играл за «Реал», так что, если я назову Месси, меня убьют. Но я должен сказать, что мне больше нравится то, как играет Месси, чем Криштиану. Тут примерно 50 на 50, но то, как играет Месси… Я был больше похож на Месси, чем на Криштиану, так что назову Месси, — сказал Азар.