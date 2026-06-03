Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
2-й тайм
Польша
1
:
Нигерия
1
Все коэффициенты
П1
2.45
X
2.45
П2
4.70
Футбол. Товарищеские матчи
перерыв
Нидерланды
0
:
Алжир
0
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.35
П2
7.70
Футбол. Товарищеские матчи
04.06
Испания
:
Ирак
Все коэффициенты
П1
1.06
X
17.00
П2
50.00
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Хорватия
0
:
Бельгия
2
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Марокко
4
:
Мадагаскар
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Уэльс
1
:
Гана
1
П1
X
П2

Холанд — самый популярный форвард в Фэнтези ЧМ-2026. Из защитников чаще берут Киммиха, из полузащитников — Ямаля, среди вратарей — Кобеля

Более пяти тысяч игроков уже собрали составы в фэнтези-турнире чемпионата мира-2026, Спортс«» проводит его совместно с «Матч ТВ».

Грегор Кобель — самый популярный вратарь, он есть в командах у 12,3% игроков. Так выглядит топ-5 по проценту выбора (без учета самых дешевых игроков).

1. Грегор Кобель, Швейцария (5,5 млн) — 12,3%

2. Эмилиано Мартинес, Аргентина (6) — 8%

3. Тибо Куртуа, Бельгия (6) — 5,85%

4. Мануэль Нойер, Германия (6) — 5,14%

5. Джордан Пикфорд, Англия (6) — 4,9%

Среди защитников чаще всех в команды берут немца Йозуа Киммиха, он в 27,8% составов.

1. Йозуа Киммих, Германия (6) — 27,8%

2. Нуну Мендеш, Португалия (6) — 14,54%

3. Марк Кукурелья, Испания (6) — 9,52%

4. Ашраф Хакими, Марокко (6) — 8,1%

5. Вирджил ван Дейк, Нидерланды (6) — 7,82%

Самый популярный полузащитник — Ламин Ямаль с 19,52% выбора несмотря на то, что он пропустит первые матчи турнира.

1. Ламин Ямаль, Испания (10,5) — 19,52%

2. Бруну Фернандеш, Португалия (9,5) — 18,57%

3. Флориан Виртц, Германия (9) — 15,2%

4. Луис Диас, Колумбия (8) — 11,83%

5. Скотт Мактоминей, Шотландия (7) — 11,43%

Среди нападающих популярнее всех Эрлинг Холанд.

1. Эрлинг Холанд, Норвегия (9,5) — 23,87%

2. Килиан Мбаппе, Франция (10,5) — 18,75%

3. Харри Кейн, Англия (10,5) — 14,48%

4. Криштиану Роналду, Португалия (8,5) — 11,15%

5. Микель Ойарсабаль, Испания (8,5) — 10%

Напомним, ЧМ-2026 начнется 11 июня, собрать.

Собрать команду в Фэнтези ЧМ на Спортсе«».

Узнать больше по теме
Биография Ламина Ямаля: карьера и личная жизнь футболиста
Нападающий «Барселоны» и сборной Испании, чемпион и лучший молодой игрок Евро-2024 — все это о талантливом семнадцатилетнем юноше Ламине Ямале. В материале собрали ключевые факты из биографии спортсмена.
Читать дальше