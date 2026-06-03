Холанд — самый популярный форвард в Фэнтези ЧМ-2026. Из защитников чаще берут Киммиха, из полузащитников — Ямаля, среди вратарей — Кобеля

Грегор Кобель — самый популярный вратарь, он есть в командах у 12,3% игроков. Так выглядит топ-5 по проценту выбора (без учета самых дешевых игроков).
1. Грегор Кобель, Швейцария (5,5 млн) — 12,3%
2. Эмилиано Мартинес, Аргентина (6) — 8%
3. Тибо Куртуа, Бельгия (6) — 5,85%
4. Мануэль Нойер, Германия (6) — 5,14%
5. Джордан Пикфорд, Англия (6) — 4,9%
Среди защитников чаще всех в команды берут немца Йозуа Киммиха, он в 27,8% составов.
1. Йозуа Киммих, Германия (6) — 27,8%
2. Нуну Мендеш, Португалия (6) — 14,54%
3. Марк Кукурелья, Испания (6) — 9,52%
4. Ашраф Хакими, Марокко (6) — 8,1%
5. Вирджил ван Дейк, Нидерланды (6) — 7,82%
Самый популярный полузащитник — Ламин Ямаль с 19,52% выбора несмотря на то, что он пропустит первые матчи турнира.
1. Ламин Ямаль, Испания (10,5) — 19,52%
2. Бруну Фернандеш, Португалия (9,5) — 18,57%
3. Флориан Виртц, Германия (9) — 15,2%
4. Луис Диас, Колумбия (8) — 11,83%
5. Скотт Мактоминей, Шотландия (7) — 11,43%
Среди нападающих популярнее всех Эрлинг Холанд.
1. Эрлинг Холанд, Норвегия (9,5) — 23,87%
2. Килиан Мбаппе, Франция (10,5) — 18,75%
3. Харри Кейн, Англия (10,5) — 14,48%
4. Криштиану Роналду, Португалия (8,5) — 11,15%
5. Микель Ойарсабаль, Испания (8,5) — 10%
Напомним, ЧМ-2026 начнется 11 июня, собрать.
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