Килиан Мбаппе: «Если ты можешь сказать, что у Роналду нет таланта или что Месси не трудился — значит, ты никогда в жизни не надевал бутсы и не тренировался каждый день»

— Нет, это говорят люди, которые не играют в футбол. Во всех своих спорах я это повторяю. Это рассуждения тех, кто не в футболе. Потому что, если ты можешь сказать, что у Роналду нет таланта или что Месси не трудился — значит, ты никогда в жизни не надевал бутсы и не ходил тренироваться каждый день.