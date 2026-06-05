Килиан Мбаппе: «Если ты можешь сказать, что у Роналду нет таланта или что Месси не трудился — значит, ты никогда в жизни не надевал бутсы и не тренировался каждый день»

— Ты согласен с утверждением, что один добился успеха благодаря труду, другой благодаря таланту? Но ведь нельзя отрицать, что Месси не трудился, чтобы достичь своего уровня, верно?
— Нет, это говорят люди, которые не играют в футбол. Во всех своих спорах я это повторяю. Это рассуждения тех, кто не в футболе. Потому что, если ты можешь сказать, что у Роналду нет таланта или что Месси не трудился — значит, ты никогда в жизни не надевал бутсы и не ходил тренироваться каждый день.
Я не могу понять, как человек, который сам каждый день надевает бутсы и тренируется, может прийти к такому выводу, — сказал Мбаппе.
Мбаппе о Месси и Роналду: «Их соперничество было прекрасным, потому что в них буквально все противоположно: правша и левша, высокий и низкий, утонченный и мощный».