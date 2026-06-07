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Тихонов о забеге на 60 м: «Очень рад, что я второй. В детстве занимался легкой атлетикой»

Андрей Тихонов высказался об участии в звездном забеге на Никольской улице в рамках Недели легкой атлетики в Москве.

В забеге также приняли участие олимпийские чемпионы по гимнастике Артур Далалоян (первое место) и Никита Нагорный (третье).

"Конечно, с удовольствием согласился принять участие. Мероприятие в центре Москвы, знаменитые ребята. Я в детстве тоже занимался легкой атлетикой. За время, что играл в футбол, сколько я пробежал, наверное, за жизнь никто не пробежал.

Если бы мы бежали по‑серьезному, я бы, наверное, остался в середине дорожки. Получился дружеский забег, очень рад, что я второй«, — сказал экс-капитан “Спартака”.