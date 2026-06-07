Тихонов о забеге на 60 м: «Очень рад, что я второй. В детстве занимался легкой атлетикой»

"Конечно, с удовольствием согласился принять участие. Мероприятие в центре Москвы, знаменитые ребята. Я в детстве тоже занимался легкой атлетикой. За время, что играл в футбол, сколько я пробежал, наверное, за жизнь никто не пробежал.