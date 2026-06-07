Роналду есть в командах у 12,67% игроков Фэнтези ЧМ-2026, Месси — у 10,65%, Очоа — у 3,32%. Все трое могут сыграть на рекордном 6-м ЧМ

Криштиану Роналду выбрали 12,67% игроков, нападающий стоит 8 млн. На групповом этапе сборная Португалии сыграет с ДР Конго (17 июня), Узбекистаном (23-го) и Колумбией (28-го).
Лионель Месси есть в 10,65% составов, цена нападающего — 9,5 млн. 17 июня Аргентина сыграет с Алжиром, 22-го — с Австрией и 28-го — с Иорданией.
Гильермо Очоа выбрали 3,32% участников, вратарь стоит 5 млн. Мексика на групповом этапе встретится с ЮАР (11 июня), Южной Кореей (19-го) и с Чехией — 25-го.
Для Роналду, Месси и Очоа ЧМ-2026 может стать рекордным — 6-м в карьере.
Напомним, турнир стартует 11 июня в 22:00 мск.
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