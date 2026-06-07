Модрич забил в 198-м матче за Хорватию — Словении. Лука сравнялся с Месси по числу игр за сборную — больше лишь у Роналду

40-летний полузащитник «Милана» открыл счет на 51-й минуте встречи, голевую передачу отдал Иван Перишич.
Сегодняшний матч стал для Модрича 198-м в составе сборной. По числу матчей за национальную команду Лука сравнялся с Лионелем Месси — больше лишь у Криштиану Роналду (227).
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Биография Луки Модрича: карьера и личная жизнь футболиста
В футболе есть выражение: кто-то играет на рояле, а кто-то его таскает. Таким образом эксперты делили футболистов на тех, кто делает результат, забивает голы и раздает передачи, и на тех, кто отрабатывает в обороне и делает голы возможными. В современном футболе появились спортсмены, способные и играть на рояле, и таскать его. К ним относится полузащитник «Реала» Лука Модрич, что убедительно доказывает биография футболиста.Читать дальше