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Модрич забил в 198-м матче за Хорватию — Словении. Лука сравнялся с Месси по числу игр за сборную — больше лишь у Роналду

Лука Модрич забил за сборную Хорватии в товарищеском матче со Словенией (1:0, второй тайм).

Источник: Спортс‘’

40-летний полузащитник «Милана» открыл счет на 51-й минуте встречи, голевую передачу отдал Иван Перишич.

Сегодняшний матч стал для Модрича 198-м в составе сборной. По числу матчей за национальную команду Лука сравнялся с Лионелем Месси — больше лишь у Криштиану Роналду (227).

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