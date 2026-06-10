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Холанд — самый популярный капитан перед 1-м туром ЧМ-2026. Мбаппе на 2-м месте

За день до старта чемпионата мира в фэнтези-турнире на Спортсе«» собрано почти 20 тысяч составов.

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд — самый популярный капитан (9,46%), в 1-м туре команда сыграет с Ираком.

В топ-10 по этому показателю вместе с ним также (в скобках — соперник):

2) Килиан Мбаппе, нп, Франция — 8% (Сенегал).

3) Ламин Ямаль, пз, Испания — 7,82% (Кабо-Верде).

4) Харри Кейн, нп, Англия — 7,73% (Хорватия).

5) Майкл Олисе, пз, Франция — 6,19% (Сенегал).

6) Бруну Фернандеш, пз, Португалия — 5,49% (ДР Конго).

7) Лионель Месси, нп, Аргентина — 3,72% (Алжир).

8) Флориан Виртц, пз, Германия — 3,42% (Кюрасао).

9) Кай Хавертц, нп, Германия — 3,39% (Кюрасао).

10) Криштиану Роналду, нп, Португалия — 3,04% (ДР Конго).

Дедлайн 1-го тура — завтра в 22:00 мск.

Собрать составы в Фэнтези ЧМ на Спортсе«».

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