Титов о Месси: «Он как Юрий Гагарин, ставший первым человеком в космосе. Лионель — гений, выше могу поставить только Черенкова»

Вот Месси такой же. Только у него есть одно преимущество — мяч постоянно у него на привязи, его левая нога дает ему огромное преимущество перед всеми. Потому что когда ты играешь против правши, то это одна история, когда ты играешь против левши — совсем другая ситуация. И Лионель в этом хорош, своей коротенькой левой ногой творит чудеса, что остается только восхищаться. Так же люди восхищались игрой Федора Черенкова в 80‑е. Месси как Юрий Гагарин, ставший первым человеком, полетевшим в космос.