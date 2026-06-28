Де Брюйне, Мбаппе и Месси — лидеры по ударам на ЧМ-2026. Роналду — в топ-7

По данным Squawka, полузащитник сборной Бельгии и нападающий Франции нанесли по 16 ударов. На третьем месте идет Лионель Месси из сборной Аргентины — 15 ударов.
В топ-10 также вошли Кенан Йылдыз из Турции, Джонатан Дэвид из Канады, Харри Кейн из Англии, Криштиану Роналду из Португалии, Исмаила Сарр из Сенегала, Винисиус Жуниор из Бразилии и Арда Гюлер из Турции.
Топ-10 игроков ЧМ-2026 по ударам:
1−2. Кевин де Брюйне, Бельгия — 16.
1−2. Килиан Мбаппе, Франция — 16.
3. Лионель Месси, Аргентина — 15.
4. Кенан Йылдыз, Турция — 14.
5−7. Джонатан Дэвид, Канада — 13.
5−7. Харри Кейн, Англия — 13.
5−7. Криштиану Роналду, Португалия — 13.
8−10. Исмаила Сарр, Сенегал — 12.
8−10. Винисиус Жуниор, Бразилия — 12.
8−10. Арда Гюлер, Турция — 12.