Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
22:00
ЮАР
:
Канада
Все коэффициенты
П1
6.20
X
3.70
П2
1.68
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Алжир
3
:
Австрия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Иордания
1
:
Аргентина
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Хорватия
2
:
Гана
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
ДР Конго
3
:
Узбекистан
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Колумбия
0
:
Португалия
0
П1
X
П2

Де Брюйне, Мбаппе и Месси — лидеры по ударам на ЧМ-2026. Роналду — в топ-7

Кевин Де Брюйне и Килиан Мбаппе лидируют по количеству ударов на чемпионате мира 2026 года.

По данным Squawka, полузащитник сборной Бельгии и нападающий Франции нанесли по 16 ударов. На третьем месте идет Лионель Месси из сборной Аргентины — 15 ударов.

В топ-10 также вошли Кенан Йылдыз из Турции, Джонатан Дэвид из Канады, Харри Кейн из Англии, Криштиану Роналду из Португалии, Исмаила Сарр из Сенегала, Винисиус Жуниор из Бразилии и Арда Гюлер из Турции.

Топ-10 игроков ЧМ-2026 по ударам:

1−2. Кевин де Брюйне, Бельгия — 16.

1−2. Килиан Мбаппе, Франция — 16.

3. Лионель Месси, Аргентина — 15.

4. Кенан Йылдыз, Турция — 14.

5−7. Джонатан Дэвид, Канада — 13.

5−7. Харри Кейн, Англия — 13.

5−7. Криштиану Роналду, Португалия — 13.

8−10. Исмаила Сарр, Сенегал — 12.

8−10. Винисиус Жуниор, Бразилия — 12.

8−10. Арда Гюлер, Турция — 12.