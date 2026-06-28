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Ромарио выбрал Олисе, а не Беллингема, и поставил Месси выше Роналду, Мбаппе, Винисиуса и Ямаля. Между собой и Лео экс-форвард Бразилии выбрал себя и улыбнулся

Экс-нападающий сборной Бразилии Ромарио в разговоре с журналистом сыграл в игру, в которой ему нужно было выбирать между двумя футболистами.

Источник: Спортс‘’

Бразилец предпочел форварда «Интер Майами» Лионеля Месси всем остальным игрокам из вопросов, а затем с улыбкой поставил себя выше аргентинца.

— Беллингем или Олисе?

— Олисе.

— Олисе или Дуэ?

— Олисе.

— Олисе или Педри?

— Педри.

— Педри или Бруну Фернандеш?

— Педри.

— Педри или Холанд?

— Холанд.

— Холанд или Салах?

— Холанд.

— Холанд или Роналду?

— Роналду.

— Роналду или Месси?

— Месси.

— Месси или Неймар?

— Месси.

— Месси или Кейн?

— Месси.

— Месси или Дембеле?

— Месси.

— Месси или Мбаппе?

— Месси.

— Месси или Ямаль?

— Месси.

— Месси или Винисиус?

— Месси.

— Месси или Ромарио?

— Ромарио (улыбается)! — ответил бразилец.

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