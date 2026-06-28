Ромарио выбрал Олисе, а не Беллингема, и поставил Месси выше Роналду, Мбаппе, Винисиуса и Ямаля. Между собой и Лео экс-форвард Бразилии выбрал себя и улыбнулся

Бразилец предпочел форварда «Интер Майами» Лионеля Месси всем остальным игрокам из вопросов, а затем с улыбкой поставил себя выше аргентинца.
— Беллингем или Олисе?
— Олисе.
— Олисе или Дуэ?
— Олисе.
— Олисе или Педри?
— Педри.
— Педри или Бруну Фернандеш?
— Педри.
— Педри или Холанд?
— Холанд.
— Холанд или Салах?
— Холанд.
— Холанд или Роналду?
— Роналду.
— Роналду или Месси?
— Месси.
— Месси или Неймар?
— Месси.
— Месси или Кейн?
— Месси.
— Месси или Дембеле?
— Месси.
— Месси или Мбаппе?
— Месси.
— Месси или Ямаль?
— Месси.
— Месси или Винисиус?
— Месси.
— Месси или Ромарио?
— Ромарио (улыбается)! — ответил бразилец.
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