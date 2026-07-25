Нани: «Неймар в одном ряду с лучшими в истории — Роналдиньо, Роналдо, Ромарио. Он излучает радость, наглость — таких игроков хочется видеть на поле. Настоящие болельщики ценят его»

И мне жаль, что на этом чемпионате мира он не смог показать тот футбол, к которому он нас приучил. Но Неймар должен продолжать играть и делать то, что у него получается лучше всего, — это дриблинг, то волшебство, которое он привносит на поле, потому что это приносит радость. Когда мы видим на поле таких игроков, как Неймар, нам хочется продолжать играть, нам хочется продолжать играть в футбол. Именно таких игроков мы хотим видеть на поле. Он излучает радость, наглость…