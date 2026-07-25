Нани: «Неймар в одном ряду с лучшими в истории — Роналдиньо, Роналдо, Ромарио. Он излучает радость, наглость — таких игроков хочется видеть на поле. Настоящие болельщики ценят его»

— В Португалии Криштиану является бесспорным кумиром. В Бразилии есть разногласия относительно Неймар. Как вы думаете, бразильцы не проявляют должной симпатии к Неймару?
— Если говорить именно о футболе, я думаю, Неймар нравится всем. Я думаю, что настоящий футбольный болельщик ценит Неймара, потому что он принес нам столько радости и вдохновил многих молодых людей. И я, честно говоря, тоже фанат Неймара. Я играл против него несколько раз, мне понравилась его скромность. Еще когда он только начинал карьеру, я обратил на него внимание, и с тех пор продолжаю следить за Неймаром.
И мне жаль, что на этом чемпионате мира он не смог показать тот футбол, к которому он нас приучил. Но Неймар должен продолжать играть и делать то, что у него получается лучше всего, — это дриблинг, то волшебство, которое он привносит на поле, потому что это приносит радость. Когда мы видим на поле таких игроков, как Неймар, нам хочется продолжать играть, нам хочется продолжать играть в футбол. Именно таких игроков мы хотим видеть на поле. Он излучает радость, наглость…
Конечно, в наше время в СМИ много внимания уделяется тому, что происходит за пределами поля, так что это нормально, что люди всегда ищут недостатки в людях. Но мы все люди. Идеальных футболистов не существует, как не существует и идеальных людей. Поэтому нужно понимать, о ком именно мы говорим: об игроке, о спортсмене или о человеке…
Мы должны помнить, что мы, люди, не всегда поступаем правильно, не всегда говорим правильные вещи и не всегда ведем себя безупречно. У каждого свой характер, и иногда мы совершаем поступки, которыми нельзя гордиться.
Но он футбольный кумир, и Бразилия должна быть счастлива и благодарна за все, что он дал, когда носил эту футболку. Он с честью защищал ее и находится на вершине, рядом с лучшими игроками всех времен — Роналдиньо, Роналдо, Ромарио… Я думаю, он на этом уровне, и мы должны его похвалить, — сказал Нани.