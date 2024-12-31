Русская гимнастка, родившая 4 сыновей: «Понимаю, что нужно остановиться. Наверное, у меня уже нет надежды на дочку»

«Категорично “нет” сказать не могу. Но понимаю, что у меня только один ребенок ходит в школу и профессионально занимается спортом, а такой путь ждет еще троих. Оценивая будущую жизнь, понимаю, что нужно остановиться. Но если так произойдет, что я забеременею, то буду рожать. Наверное, у меня уже нет надежды на дочку. Я как-то уже смирилась, что у меня одни сыновья, и получаю от этого удовольствие. Представляю, что, когда они вырастут, я буду еще молодая, а рядом со мной будут идти четыре взрослых сына-спортсмена. Еще я принимаю участие в воспитании сыновей мужа от первого брака — Матвея и Мирослава. Мы дружим семьями, общаемся. Получается, у нас на двоих шестеро сыновей», — ответила Дарья.