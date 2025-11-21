Американская гимнастка Байлз рассказала об увеличении груди

В 2024-м Байлз сделала инъекции ботокса и пожалела о процедуре из-за неприятных последствий для внешности. Спортсменка вспомнила, что из-за процедуры во время тренировок у нее непроизвольно поднималась бровь, и она ничего не могла с этим сделать.