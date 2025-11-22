Ричмонд
Спортивная гимнастика. Чемпионат мира среди юниоров. Каюмова стала 10-й в квалификации многоборья

Российская гимнастка Милана Каюмова заняла 10-е место в квалификации многоборья на чемпионате мира по спортивной гимнастике среди юниоров в Маниле.

Спортивная гимнастика.

Чемпионат мира среди юниоров.

Манила, Филиппины.

Юниорки.

Многоборье.

Квалификация.

1. Елена Колас (Франция) — 55,766.

2. Миса Нишияма (Япония) — 54,265.

3. Юме Минамино (Япония) — 53,332…

10. Милана Каюмова (Россия) — 51,633.